Старания российского правителя Владимира Путина, который усиленно рекламирует ракетный комплекс "Орешник", не пропали даром. Немецкие эксперты в секретном докладе сделали вывод, что система противовоздушной обороны Германии в нынешнем ее состоянии уязвима для "Орешника" и может не справиться с ударом. Как передает портал "Комментарии", об этом 27 декабря — чтобы помочь Путину и запугать уже все население ФРГ — написало издание Bild.

Для борьбы с баллистическими ракетами большей дальности, такими как "Орешник" (на снимке), системы "Патриот" не подходят, беспокоятся в Германии. Фото: wikipedia.org

Экспертизу заказало Федеральное министерство иностранных дел во главе с министром (уже бывшим) Анналеной Бербок. В секретном внутреннем документе, который в итоге стал достоянием общественности, содержится вывод: Германия недостаточно защищена от опасности. В настоящее время у ФРГ нет действующего оборонительного оружия против таких баллистических ракет.

Имеющиеся на вооружении Бундесвера системы Patriot могут не справиться с российской баллистикой с разделяющимися боеголовками, говорится в докладе. Указано, что эти ЗРК не предназначены для противодействия подобным целям, и "любой перехват (Орешника) был бы скорее удачей". Это связано со скоростью сближения, маневренностью и разделяющейся боевой частью.

Больше всего появлению такого отчета удивились немецкие военные. Ведь анализ возможностей немецкой обороны не является сферой ответственности дипломатов, это забота Федерального министерства обороны. Эксперты отмечают, что факты об "Орешнике" известны минобороны ФРГ, и контрмеры уже давно приняты. В том же анализе для МИД ФРГ (где не стали комментировать, зачем им понадобился наделавший шуму внутренний документ о российских ракетах), отмечается, что правительство Германии уже решило приобрести израильскую систему противоракетной обороны Arrow в качестве дополнительной защиты. Arrow, как и американская система THAAD., создавалась для уничтожения баллистических ракет на большой высоте до момента, как их боеголовка разделится на несколько частей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил у Путина 10 "Орешников". Однако о таком количестве белорусский диктатор может лишь мечтать. Слова Путина, который уже несколько раз менял свою позицию по "Орешнику", говорят о том, что глава Кремля, скорее всего, блефует. После удара по Днепру 21 ноября он заявлял, что Россия уже начала серийное производство этих ракет. В декабре стыдливо поправил себя и указал, что серийное производство "скоро начнется". А 26 декабря глава Кремля неуверенно заявил, что “при необходимости" РФ может применить "Орешник" снова, но "не торопится это делать". Ракетных систем "Орешник" у оккупантов "пока немного", сознался Путин, но они есть”.

Кроме того, украинские эксперты издания Defense Express выяснили, что "Орешник" — совсем не новая разработка, как об этом врет Путин. На месте удара по Днепру были найдены детали этой российской ракеты с маркировкой 2017-го года изготовления.