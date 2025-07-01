Генштаб ВСУ впервые показал фронт в Сумской области: что известно о продвижении россиян

Генеральный штаб ВСУ впервые официально отразил на своей карте фронт в Сумской области. Ранее боевые действия проходили преимущественно в Курской области РФ, что позволило создать более безопасные условия в Сумской области, однако с мая ситуация в регионе ухудшилась.

Карта Генштаба Северо-Слобожанского направления за 1 июля

На опубликованной 1 июля карте Генштаба обозначены территории Сумской области, временно находящиеся под контролем российских войск. Это первый случай, когда Генштаб прямо показывает смену линии фронта именно в Сумской области.

На предыдущей карте за 30 июня направления наступления РФ были лишь условно обозначены стрелками от государственной границы. Теперь же речь идет о фиксации фактического контроля над частью украинской территории. На карте также отсутствуют синие отметки у российского города Суджа, ранее символизировавшие украинский контроль, что может свидетельствовать о потере контроля над некоторыми пограничными участками.





Карта Генштаба Северо-Слобожанского направления за 30 июня

В сведениях Генштаба отмечено, что за последние сутки украинские силы на Северо-Слобожанском и Курском направлениях отразили 17 атак. Россияне нанесли 18 авиаударов, сбросили 35 управляемых авиабомб и совершили 323 артиллерийских обстрела, в том числе 16 из реактивных систем залпового огня.

Начиная с мая, ситуация с безопасностью в Сумской области существенно ухудшилась. Российские войска все чаще атакуют не только приграничные населенные пункты, но и целенаправленно продвигаются вглубь региона. За последний месяц из области эвакуировали более 52 тысяч человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ пошли в наступление на Сумщине.

Также "Комментарии" писали, что украинские войска продвинулись по двум направлениям фронта.