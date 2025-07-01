logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Генштаб ВСУ впервые показал фронт в Сумской области: что известно о продвижении россиян
commentss НОВОСТИ Все новости

Генштаб ВСУ впервые показал фронт в Сумской области: что известно о продвижении россиян

Что известно о продвижении России и ситуации на фронте в Сумской области.

1 июля 2025, 08:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Генеральный штаб ВСУ впервые официально отразил на своей карте фронт в Сумской области. Ранее боевые действия проходили преимущественно в Курской области РФ, что позволило создать более безопасные условия в Сумской области, однако с мая ситуация в регионе ухудшилась.

Генштаб ВСУ впервые показал фронт в Сумской области: что известно о продвижении россиян

Карта Генштаба Северо-Слобожанского направления за 1 июля

На опубликованной 1 июля карте Генштаба обозначены территории Сумской области, временно находящиеся под контролем российских войск. Это первый случай, когда Генштаб прямо показывает смену линии фронта именно в Сумской области.

На предыдущей карте за 30 июня направления наступления РФ были лишь условно обозначены стрелками от государственной границы. Теперь же речь идет о фиксации фактического контроля над частью украинской территории. На карте также отсутствуют синие отметки у российского города Суджа, ранее символизировавшие украинский контроль, что может свидетельствовать о потере контроля над некоторыми пограничными участками.

Генштаб ВСУ впервые показал фронт в Сумской области: что известно о продвижении россиян - фото 2

Карта Генштаба Северо-Слобожанского направления за 30 июня

В сведениях Генштаба отмечено, что за последние сутки украинские силы на Северо-Слобожанском и Курском направлениях отразили 17 атак. Россияне нанесли 18 авиаударов, сбросили 35 управляемых авиабомб и совершили 323 артиллерийских обстрела, в том числе 16 из реактивных систем залпового огня.

Начиная с мая, ситуация с безопасностью в Сумской области существенно ухудшилась. Российские войска все чаще атакуют не только приграничные населенные пункты, но и целенаправленно продвигаются вглубь региона. За последний месяц из области эвакуировали более 52 тысяч человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ пошли в наступление на Сумщине.

Также "Комментарии" писали, что украинские войска продвинулись по двум направлениям фронта.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/26093
Теги:

Новости

Все новости