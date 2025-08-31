В Кремле заявили об успехах летнего наступления РФ: Генштаб ВСУ отреагировал

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что очередная наступательная кампания России в 2025 году закончилась без стратегических успехов, несмотря на громкие заявления Кремля. По данным Генштаба ВСУ, летнее наступление России провалилось.

Летнее наступление России провалилось. Фото из открытых источников

В ВСУ отмечают, что отчет начальника российского Генштаба Валерия Герасимова о якобы достижении российских войск является не более чем "агрессивной кремлевской ложью и надменностью". Россия во время летнего наступления не смогла установить полный контроль ни над одним крупным городом Украины. В ВСУ отмечают, что с начала года российская армия понесла колоссальные потери в боях на Харьковщине, Луганщине и Донетчине.

По данным Генштаба потери личного состава РФ составляют около 210 тысяч убитыми и ранеными с начала года в этих трех регионах, а общие потери России в 2025 году – более 291 тысячи солдат. Были уничтожены или повреждены 1201 танк, 2174 бронированные машины, 7303 артиллерийские системы, 157 реактивных систем залпового огня.

"Фейковые реляции о "зонах безопасности" в Сумской и Харьковской областях — попытка скрыть провалы операций, завершившихся тупиком и десятками тысяч потерь", — говорится в заявлении ВСУ.

Несмотря на постоянные обстрелы и массированные атаки, украинские войска не только удерживают оборону, но и ведут активные действия. В частности, в Сумской области ВСУ освободили населенные пункты Кондратовка и Андреевка, постепенно вытесняя противника с приграничных территорий.

В то же время Генштаб отмечает, что удары РФ по гражданским объектам остаются привычным инструментом агрессора, сообщающего о "высокоточных ударах исключительно по военным объектам". Но, только 28 августа во время обстрела Киева погибли 25 мирных жителей, в том числе четверо детей.

"Украинские Силы обороны держат фронт, уничтожают и истощают оккупанта и доказывают: ни одна кремлевская пропаганда не скроет провала российской весенне-летней кампании 2025 года", — подытожили в Генштабе.

