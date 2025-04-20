Генштаб ВСУ опубликовал потери России: таких цифр не было 10 месяцев

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал ежедневное обновление потерь армии РФ. По официальным подсчетам, по состоянию на 20 апреля 2025 года российские войска потеряли 950 человек в сутки – это самый низкий показатель боевых потерь с июля 2024 года.

Потери РФ упали до минимума. Фото из открытых источников

Общее количество потерь живой силы противника с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, по оценкам украинских военных, достигло более 941 тысячи человек.

В последний раз суточный прирост потерь в живой силе был менее 1000 человек 25 июля 2024 года. С того времени каждый день российская армия теряла более 1000 солдат на фронте, что свидетельствовало об интенсивных боевых действиях.

Боевые потери России за каждый день после начала полномасштабного вторжения

Общие потери РФ по версии Генштаба ВСУ на 20 апреля 2025 года:

— Личный состав: 941 100 (+950)

— Танки: 10 677 (+1)

— Боевые бронированные машины: 22 271 (+5)

— Артиллерийские системы: 26 649 (+49)

— Реактивные системы залпового огня (РСЗО): 1 368 (без изменений)

— Средства ПВО: 1 139

— Самолеты: 370

— Вертолеты: 335

— БПЛА оперативно-тактического уровня: 33 240 (+64)

— Крылатые ракеты: 3 148

— Корабли/катера: 28

— Подводные лодки: 1

— Автомобильная техника и автоцистерны: 45 274 (+112)

— Специальная техника: 3 859 (+1)

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сделал предложение российскому диктатору Владимиру Путину в ответ на его "пасхальное перемирие". Украинский лидер предлагает Москве продлить перемирие на 30 дней.

Также "Комментарии" писали, что Институт изучения войны объяснил, почему Путин предложил "пасхальное перемирие". Это способ дискредитации Украины.