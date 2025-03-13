Генштаб ВСУ опубликовал карту боевых действий в Курской области: где находятся украинские силы

На фоне информации о возможном выходе украинских сил из Курской области, Генеральный штаб ВСУ опубликовал карту боевых действий на Курском направлении. Согласно сообщению, это оперативная информация по состоянию на 08.00 13 марта 2025 года по поводу российского вторжения.

Карта боевых действий на Курском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

Как сообщает генштаб ВСУ за минувшие сутки в операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины отразили 17 атак российских захватчиков.

"Противник совершил 334 артиллерийских обстрела, из которых 12 — из РСЗО, нанес 29 авиационных ударов, применив 33 КАБ", — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, в сети распространилась информация о возможном выходе украинских сил из Курской области РФ. В частности, сообщество проекта Dnipro Osint сообщило, что Украина держала Суджу 218 дней, это чуть меньше, чем россияне удерживали Херсон — 254 дня.

Однако народный депутат Роман Костенко заявил, что бои в Курской области на территории России продолжаются, несмотря на информацию о выходе украинских сил. По его словам, бои продолжаются также в российском городе Суджа.

12 марта Владимир Зеленский во время брифинга прокомментировал информацию СМИ и осинтеров о якобы выходе Украины с территории России в Курской области. Как пояснил президент, "наши войска на территории Курской области выполняют свои задачи". По его словам, военное командование делает все необходимое и "сохраняет максимум жизней наших воинов".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, зачем российский диктатор Владимир Путин приехал в Курскую область и что в его действиях привлекает внимание.