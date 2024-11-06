Генштаб ВСУ объяснил, почему создают новые бригады, а не пополняют существующие

Спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховий отреагировал на критику создания новых бригад в армии, вместо того, чтобы доукомплектовать существующие, которым не хватает человеческого ресурса. По его словам, таким образом, Украина противостоит большей по численности армии РФ на широкой линии фронта.

Спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий. Фото из открытых источников

Как сообщает "Интерфакс-Украина", Дмитрий Лиховий выступил с разъяснениями по поводу сообщений о недостаточности укомплектованных подразделений и постоянного создания новых бригад.

"По этому поводу нужно сделать такие разъяснения. В последнее время враг увеличил количество полков, бригад и дивизий и численность своего личного состава почти на 100 тысяч человек. Также увеличилась протяженность линии фронта. Для того чтобы закрывать фронт, в составе ВС Украины и нужно создавать новые бригады", — сказал Лиховий.

Представитель Генштаба ВСУ отметил, что это действенный способ противостоять России на линии фронта более 1300 км, где российские войска имеют численное преимущество несколько раз.

"Простым пополнением терпящих значительные потери бригад тоже нельзя ограничиться — потому что они нуждаются в боевом слажении. Для их замены и вывода из района боевых действий нужны новые бригады", — добавил спикер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин раскритиковал командование и выразил непонимание ситуации с созданием новых бригад вместо пополнения существующих.

Также "Комментарии" писали о народной депутатке Марьяне Безуглой, которая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а его управление назвала "тупым".







