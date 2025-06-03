Генштаб ВСУ обновил данные: сколько самолетов потеряла Россия из-за спецоперации "Паутина"

Генеральный штаб ВСУ обновил статистику по ориентированным потерям России на войне против Украины. К потерям противника добавились самолеты, уничтоженные или поврежденные во время спецоперации "Паутина", когда дроны атаковали российские аэродромы.

Атака на аэродромы РФ. Фото иллюстративное

3 июня в 16:00 Генштаб ВСУ опубликовал обновление российских потерь на войне, добавив российские самолеты, пораженные на военных аэродромах РФ в результате спецоперации СБУ "Паутина".

"После обработки дополнительной информации из разных источников и ее верификации, которая потребовала определенного времени, сообщаем, что общие потери окупантов составили 41 военный самолет, среди которых стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов", — говорится в сообщении Генштаба.

Таким образом, Россия ориентированно потеряла 413 самолетов на войне в Украине, в том числе с 41 вражеским самолетом, который атаковали украинские беспилотники во время ударов по четырем аэродромам в России.

В СБУ утверждают, что во время спецоперации "Паутина" было поражено более трети стратегической авиации РФ, которая способна нести крылатые ракеты, атакующие территорию Украины. Одновременно были атакованы четыре авиабазы на территории России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев пригрозил Украине из-за ударов по российским аэродромам На эти заявления отреагировал сенатор-республиканец, заявивший, что Россия показала свои истинные намерения по мирным переговорам в Стамбуле.

Также "Комментарии" писали о руководителе СБУ Василии Малюке, который рассказал детали атаки беспилотников по авиабазам РФ в рамках спецоперации "Паутина".