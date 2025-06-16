Генштаб ВСУ изменил названия направлений боевых действий и получил критику от Безуглой

Из-за активности российских войск в приграничные Сумской области Генштаб ВСУ объявил о введении нового направления, которое получило название Северо-Слобожанское. Такой вариант встретил критику от народной депутат Марьяны Безуглой.

Карта боевых действий. Фото: Deep State

Генштаб ВСУ опубликовал сообщение, что с 16 июня будет сообщать о ситуации на фронте по новому направлению в Сумской области. Также было переименовано Харьковское направление.

"В своих ежедневных сводках будет сообщать о ходе боевых действий на еще одном направлении — Северо-Слобожанском. Кроме того, Харьковское направление переименовано в Южно-Слобожанское", — говорится в сообщении Генштаба.

Однако названия направлений Северо-Слобожанское и Южно-Слобожанское вызвали критическую реакцию со стороны Марьяны Безуглой.

"В сводках Генштаба ВСУ вот-таки появилось Сумское направление боевых действий, но назвали его Северо-Слобожанское, а Харьковское направление переименовали в Южно-Слобожанское. Короче, чтобы никто не путался, не пугался, ну да? Звучит", — пишет Безуглая в X.

Генштаб ВСУ публикует сводку по направлениям фронта трижды в день: по состоянию на 08:00, 16:00 и 22:00.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая заявила, что россияне зашли на Днепропетровщину. Что говорят военные о ситуации.

Также "Комментарии" писали, что по данным отчета аналитиков Института изучения войны (ISW), за последние недели российские войска продвинулись в Сумской области. Оккупанты пытаются продвигаться вблизи Мирополья с апреля, и это первое оцененное продвижение вблизи населенного пункта.