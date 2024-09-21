Генштаб уволил еще одного командира известной бригады: какая причина

Военное руководство уволило командира славной боевой 72-й Отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев, Героя Украины, полковника Ивана Винника, сообщило Оперативное командование "Север".

Уволен командир 72-й бригады. Фото из открытых источников

В ВСУ сообщили, что Иван Винник назначен на высший пост с целью продвижения по службе и передачи боевого опыта.

"Полковник Винник – пример настоящего и честного боевого офицера, опытного и человечного командира. Под его руководством бригада прошла непростой путь, однако достойно держала определенные направления обороны. Сначала был Бахмут, затем Угледар, где в январе-феврале 2023 года бригада смогла отразить одно из самых больших наступлений за время российско-украинской войны", — говорится в сообщении командования "Север".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против того, чтобы оборонные усилия ЕС дублировали или конкурировали с военным Альянсом. Он заявил, что стремление ЕС создать отдельные командные структуры и планируемые силы быстрого реагирования рискует отвлечь ресурсы от НАТО. "Чего ЕС не должен делать, так это начинать строить альтернативные оборонные структуры. Например, интервенционные силы", – сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ряды Сил обороны Украины через рекрутинговые центры ежемесячно присоединяются около 6,5 тысячи добровольцев, рассказал уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец. "Показатели рекрутинга в Cили обороны растут из месяца в месяц. В среднем ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тысячи добровольцев. Наши рекрутеры готовы предоставлять консультации и помогать каждому найти свое место в армии", — отметил он.