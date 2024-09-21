Генштаб уволил еще одного командира известной бригады: какая причина

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Марьян Ощановский
Военное руководство уволило командира славной боевой 72-й Отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев, Героя Украины, полковника Ивана Винника, сообщило Оперативное командование "Север".
Уволен командир 72-й бригады. Фото из открытых источников
В ВСУ сообщили, что Иван Винник назначен на высший пост с целью продвижения по службе и передачи боевого опыта.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против того, чтобы оборонные усилия ЕС дублировали или конкурировали с военным Альянсом. Он заявил, что стремление ЕС создать отдельные командные структуры и планируемые силы быстрого реагирования рискует отвлечь ресурсы от НАТО. "Чего ЕС не должен делать, так это начинать строить альтернативные оборонные структуры. Например, интервенционные силы", – сказал он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ряды Сил обороны Украины через рекрутинговые центры ежемесячно присоединяются около 6,5 тысячи добровольцев, рассказал уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец. "Показатели рекрутинга в Cили обороны растут из месяца в месяц. В среднем ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тысячи добровольцев. Наши рекрутеры готовы предоставлять консультации и помогать каждому найти свое место в армии", — отметил он.
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