Генштаб раскрыл первые результаты мощного удара по аэродрому "Липецк" в РФ

Как сообщает портал "Комментарии", в Генштабе ВСУ подтвердили успешную атаку на аэродром "Липецк" в России.

Удар по аэродрому Липецк. Фото: из открытых источников

"При атаке поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов в районе аэродрома. Зафиксировано несколько источников возгорания, поднялся сильный пожар и наблюдалась многократная детонация", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на аэродроме Липецка базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил России.

"Результаты поражения уточняются", – сообщили в Генштабе ВСУ.

Кроме этого, как добавили в сообщении, украинские подразделения нанесли удары по зенитным ракетным дивизионам России на временно оккупированной территории Донецкой области.

В частности, боевая работа осуществлялась по трем радарам противника: двум — от комплексов С-350 и одному С-300. Подтверждено точное попадание и уничтожение одного радара ЗРК С-350. Что касается других двух целей, информация пока уточняется. всех трех радаров врага после ударов", – сообщает Генштаб ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью 9 августа дроны атаковали военный аэродром в Липецкой области. В сети появилось видео с мощными взрывами, которые не утихали в течение длительного времени.

Читайте на портале "Комментарии" — российское военное командование попытается реализовать ряд сценариев для освобождения населенных пунктов Курской области, которые ВСУ взяли под контроль в течение последних дней. К такому мнению пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Также издание "Комментарии" сообщало, что стоит за операцией в Курской области: усилятся ли переговорные позиции Украины.



