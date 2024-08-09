Генштаб раскрыл первые результаты мощного удара по аэродрому "Липецк" в РФ

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Кравцев Сергей
Как сообщает портал "Комментарии", в Генштабе ВСУ подтвердили успешную атаку на аэродром "Липецк" в России.
Удар по аэродрому Липецк. Фото: из открытых источников
Отмечается, что на аэродроме Липецка базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил России.
Кроме этого, как добавили в сообщении, украинские подразделения нанесли удары по зенитным ракетным дивизионам России на временно оккупированной территории Донецкой области.
Напомним, ранее сообщалось, что ночью 9 августа дроны атаковали военный аэродром в Липецкой области. В сети появилось видео с мощными взрывами, которые не утихали в течение длительного времени.
Читайте на портале "Комментарии" — российское военное командование попытается реализовать ряд сценариев для освобождения населенных пунктов Курской области, которые ВСУ взяли под контроль в течение последних дней. К такому мнению пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).
Также издание "Комментарии" сообщало, что стоит за операцией в Курской области: усилятся ли переговорные позиции Украины.
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