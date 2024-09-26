Генштаб предстал перед сложным выбором: выберет территории или жизнь военных

Ситуация в районе Угледара Донецкой области остается критической, и пока отсутствуют реальные пути для ее решения, сообщил военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев во время эфира информационного стрима "Говорит великий Львов".

Угледар

"Вариантов разрешения этого кризиса де-факто сегодня нет. Во-первых, тотальное преимущество враждебных сил и средств на этом участке фронта. По меньшей мере, на некоторых позициях в восемь раз больше враждебных ресурсов, чем наших. Во-вторых, то, что враг уже зашел в Угледар с юго-восточной части — это факт. Это серая зона, где сейчас рыскают российские ДРГ и спецназовцы. заявил эксперт.

Он также добавил, что украинское командование стоит перед сложным выбором между сохранением территорий и жизнью наших военных.

Селезнев считает, что в ближайшее время мы станем свидетелями маневренной обороны, которую будут осуществлять Силы обороны Украины.

По его словам, ключевым фактором, определяющим интенсивность боевых действий, есть ресурсы. Селезнев подчеркивает, что противник на сегодняшний день не испытывает недостатка в ресурсах, тогда как у нас возникают существенные трудности.

Именно поэтому, говорит эксперт, критическая ситуация наблюдается не только в Угледаре, но и в районах Торецкого и Селидового, где также есть риски обострения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ситуация вокруг Угледара стремительно ухудшается, военные могут покинуть этот город в течение нескольких дней. При этом в Кремле уже заявили, что тщательно следят за ситуаций вокруг Угладера и считают, что там для оккупантов все складывается отлично.



