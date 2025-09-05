logo

Генштаб подтвердил безумные удары по военным объектам России: какие важные цели поражены
commentss НОВОСТИ Все новости

Генштаб подтвердил безумные удары по военным объектам России: какие важные цели поражены

Силы обороны Украины нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу и военным объектам РФ

5 сентября 2025, 15:19
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В ночь на 5 сентября украинские Силы обороны провели масштабную операцию против военной инфраструктуры России. Удары получили сразу несколько важных объектов — от нефтеперерабатывающих мощностей до систем противовоздушной обороны и складов с боеприпасами.

Генштаб подтвердил безумные удары по военным объектам России: какие важные цели поражены

Атака Украины по военным объектам рф

Главной целью стал Рязанский нефтеперерабатывающий завод. По предварительным данным, дроны попали в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, мощность которой составляет около 6 млн тонн нефти ежегодно. Весь завод имеет проектную мощность более 17 млн тонн и входит в четверку крупнейших НПЗ России. Он производит бензин, дизель, авиационное горючее и другие активно используемые для обеспечения российской армии нефтепродукты.

Параллельно украинские спецназовцы нанесли удары по позициям двух дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" в Калужской области. По предварительной информации, повреждены командно-штабная машина и пункт управления, что могло оказать серьезное влияние на боеспособность этих систем.

Еще один результативный удар нанесла Служба безопасности Украины. Ее подразделения уничтожили состав инженерных боеприпасов и дронов противника в районе временно оккупированного Луганска. На объекте произошла мощная вторичная детонация, вызвавшая масштабный пожар.

Таким образом, украинские силы одновременно ударили по нескольким критически важным элементам военной машины России — топливному обеспечению, системе противовоздушной обороны и арсеналам. В Генштабе отмечают, что операции направлены на ослабление военно-экономического потенциала агрессора и лишение его ресурсов для продолжения войны.

Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/28647
