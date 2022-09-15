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Генштаб назвал области, где враг пытается укрепить первую линию обороны

Враг имеет проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов для РСЗО и артиллерии

сегодня, 09:46
Автор:

Кравцев Сергей
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После успехов украинской армии в Харьковской области оккупанты панически пытаются удержать захваченные ранее территории в Донецкой и Запорожской областях. Враг боится, что ВСУ будут атаковать на этих направлениях. Об этом сообщается в сводке Генштаба Украины в Facebook. 

Генштаб назвал области, где враг пытается укрепить первую линию обороны

Российские войска. Фото: из открытых источников

"С целью удержания временно захваченных территорий враг пытается укрепить первую линию обороны в Донецкой и Запорожской областях — перемещает резервы из состава подразделений 3 армейского корпуса, а также остатки подразделений, которые были выведены с Харьковского направления", — говорится в сообщении.

В то же время, из-за нарушения Силами обороны Украины логистического обеспечения оккупантов, подразделения Вооруженных сил России, выполняющие задачи вдоль линии соприкосновения, имеют проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов для реактивных систем залпового огня и артиллерии, добавили в Генштабе.

За минувшие сутки враг нанес 8 ракетных, 19 авиационных ударов и совершил 86 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.

ВСУ в ходе контрнаступления на Харьковском направлении освободили уже около 8 тыс. 500 квадратных километров территории. 

Всего линия фронта растянулась на 2500 километров, из них 1200 — активные боевые действия.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02mU1aNjHijEYF5CSsvEXiLst1mED4pX2CiiUMo1jytQ873p3WErGgAgtTzK1kSrm2l
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