Генштаб назвал области, где враг пытается укрепить первую линию обороны

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Кравцев Сергей
После успехов украинской армии в Харьковской области оккупанты панически пытаются удержать захваченные ранее территории в Донецкой и Запорожской областях. Враг боится, что ВСУ будут атаковать на этих направлениях. Об этом сообщается в сводке Генштаба Украины в Facebook.
Российские войска. Фото: из открытых источников
В то же время, из-за нарушения Силами обороны Украины логистического обеспечения оккупантов, подразделения Вооруженных сил России, выполняющие задачи вдоль линии соприкосновения, имеют проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов для реактивных систем залпового огня и артиллерии, добавили в Генштабе.
За минувшие сутки враг нанес 8 ракетных, 19 авиационных ударов и совершил 86 обстрелов из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины.
ВСУ в ходе контрнаступления на Харьковском направлении освободили уже около 8 тыс. 500 квадратных километров территории.
Всего линия фронта растянулась на 2500 километров, из них 1200 — активные боевые действия.
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