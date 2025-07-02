Генсек НАТО отреагировал на остановку поставок оружия США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отреагировал на информацию об остановке поставок оружия из США в Украину. По словам Рютте, Киев не может обойтись без поддержки со стороны союзников в войне против России.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: 24 Канал

НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News отметил важность продолжения поставок боеприпасов и систем противовоздушной обороны. Генсек прогнозирует, что Украине будет сложно без помощи США.

"В краткосрочной перспективе Украина не сможет обойтись без всей поддержки, которую она может получить в плане боеприпасов и систем ПВО", — сказал Рютте, комментируя остановку поставки оружия из США.

По его словам, Европа уже готовится компенсировать нехватку помощи со стороны США. В частности, речь идет о расширении оборонной помощи с тем, чтобы обеспечить Украине средства для сдерживания российской агрессии, особенно в условиях массированных атак на критическую инфраструктуру.

Напомним, что западные медиа сообщили о решении США временно прекратить поставки вооружения Украине, в частности ракет к системам Patriot, Hellfire и Stinger. Причиной назвали "недостачу" определенных типов боеприпасов в Соединенных Штатах. Как сообщает Politico, инициатором приостановки выступил чиновник Пентагона и критик оказания помощи Украине Элбридж Колби. По данным журналистов, данное решение было принято без предварительного согласования с украинской стороной.

Украина официально не получала уведомления от Вашингтона о прекращении поставок вооружения. В Министерстве обороны заявили, что направят запрос в Пентагон для выяснения обстоятельств. Кроме того, МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США для разъяснений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как в Кремле отреагировали на остановку военной помощи от США.