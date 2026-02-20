Генералы все записывают: раскрыт шокирующий инсайд переговоров о помощи Украине

Внутренние переговоры между европейскими союзниками Украины, США и НАТО по военной поддержке Киева приобретают довольно специфический вид, что вызывает обоснованный скепсис среди экспертов. Такую оценку дал журналист и главный европейский политический корреспондент газеты The Wall Street Journal Боян Панчевский в подкасте вместе с германским коллегой Паулем Ронцгаймером.

По его словам, переговорный процесс проходит внутри западного блока между странами-партнерами Украины, в частности Германией, Францией, Великобританией и Украиной. В нем принимают участие три ключевые стороны: США, НАТО и украинские власти, и все договоренности фиксируются генералами в специальных таблицах.

Панчевский подчеркнул, что одним из важнейших уровней переговоров является уровень высокопоставленных военных, возглавляющих вооруженные силы своих государств. Именно здесь оговариваются конкретные взносы каждой стороны. Однако уже на этом этапе возникают дискуссии: стоит ли указывать на помощь США отдельно, или объединять ее с вкладом НАТО. Американская сторона настаивает на отдельном учете своей поддержки.

Журналист подчеркнул, что на начальном этапе в таблице, где должна была фигурировать помощь США, не было конкретных записей — только устные обещания по предоставлению оборудования. Поэтому Украина демонстрирует определенный скепсис относительно быстрого выполнения договоренностей.

Панчевский также отметил, что отсутствие письменных соглашений и разные подходы к фиксации вкладов значительно усложняют достижение оперативного компромисса. По его мнению, пока скорейшего решения ожидать не приходится, а процесс остается сложным и бюрократизированным.

