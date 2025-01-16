Генералы превратили Донецкую область в «крепость Бахмут»: к чему это уже привело

На самом деле, говорит военный Александр Карпьюк, проблема пехоты появилась не вчера и не позавчера, и стала она следствием превращения всей Донецкой области в "крепость Бахмут".

Бои в Донецкой области

По его словам, эксперты в течение многих месяцев говорили о проблемах, которые из-за этого возникли и к чему они могут привести.

"На них верхом клали болт. Именно тогда в пехоте появилась фраза "они там думают, наверное, мы бесконечны". Но пох*й, держание целых бригад в полуокружении, без указаний выйти пока есть возможность, прой*б системной фортификации и технической оснащенности этих линий, заброс в самые горячие направления подразделений, которым по документам немножко подкрутили боеспособность, чтобы они типа были достаточно готовы, чтобы завести на линию боевого столкновения (вот только на ЛБЗ пох*й что вы там накрутили на бумагах, фронт все покажет), низкий уровень координации приданых подразделений, и многое другое, с чем не работали, или работали недостаточно, и вот мы здесь", — говорит военный.

Он подчеркивает, что эти проблемы остаются, их либо не разрешают, либо решают недостаточно. При этом Карпьюк подчеркнул, что люди, которые за все эти проблемы ответственны, до сих пор на должностях.

"Ибо если ты признаешь, что здесь есть проблема – значит какой-то уважаемый офицер/генерал про*бался на этой функции. Но ведь мы не можем такого себе допустить. Поэтому если мы не признаем проблемы, то ее нет", — отметил военный.

По его словам, на фоне этого всего появляется в ВСУ логичный вопрос — а когда и технический состав утолим, не решая проблем, и запустив техническую деградацию ВСУ, и после этого вообще ни один адекватный человек ни за какие деньги не пойдет в пехоту, кем окопы будем заполнять?

"Может все же признать критическое состояние, несоответствие людей к функциям, за которые они отвечают, и начинать разрешать ситуацию? Или еще не ко времени?" – спрашивает военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , где можно найти 200 тысяч солдат для фронта.



