Российские оккупанты захватили территорию на Кураховском направлении, которую ранее окружили, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ наступает на Кураховском направлении. Фото из открытых источников

По его словам, причиной очередного провала на фронте стали неадекватные приказы высшего командования.

"За три дня после окружения группировки украинских войск между Дачным и Константинополем "кишеня" перестала существовать. В принципе, ничего удивительного. Там, где у генерала Александра Тарновского из методов управления только предложение застрелиться, если приказ выполнить невозможно, мы и будем выгребать. Даже не так. Украинский солдат продолжит расплачиваться своей жизнью и здоровьем за очередные безумные идеи командиров", — заявил Николай Мельник.

Офицер ВСУ отметил, что против гражданских судов над генералами, но поддерживает военные трибуналы и возможность любого генерала разжаловать к солдату.

"Пока армиями будут управлять те, кто персонально никогда не воевал, разрыв между планированием и реальностью будет только расти", — резюмировал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс поддержал усилия Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. Он считает мир в Европе близкой перспективой. По мнению вице-президента США, Трамп – опытный переговорщик, а избранный им формат диалога с россиянами – верный. "Они спрашивают, почему мы говорим с Россией. А как закончить войну, если не говорить с Россией? Надо говорить со всеми, кто воюет, если вы действительно хотите положить конец конфликту. Я знаю, что президент этого хочет", – заявил Джей Ди Вэнс.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ установила контроль над селом Свердликово в Курской области и продолжает вытеснять ВСУ на западной части плацдарма, сообщает паблик Deep State. По информации паблика, россияне пытаются установить контроль над логистикой, которая идет из Сумской области в Курскую область. Свердликово расположено менее чем в 10 километрах от трассы, ведущей в город Суджа и является основным путем поставки ВСУ на Курском плацдарме, и от окрестностей Суджи.