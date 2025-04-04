Генерал США раскрыл три шага, которые точно приведут к устойчивому перемирию в Украине

Несмотря на продолжающиеся с новой силой российские обстрелы Украины, в Соединенных Штатах все еще надеются на достижение полного прекращения огня. Впрочем, реальное воплощение такого сценария возможно только при наличии силы, способной вынудить Россию соблюдать договоренности, считает генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Годжес.

Переговоры о мире

При этом он убежден, что на сегодняшний день шансов достичь реального прекращения огня к Пасхе практически нет. По его словам, соглашение, которое существует только на бумаге, ничего не стоит. Россия уже не раз доказывала, что нарушит договоренности сразу же, если ее никто не остановит.

"Я скептически отношусь к любым сделкам, которые могут быть заключены в ближайшие несколько недель. Возможно, они смогут добиться договоренности. Но если не будет силы, которая будет гарантировать ее выполнение, она не будет иметь никакой ценности", – сказал Бен Годжес.

Кроме того, он также подчеркнул, что сейчас немногие верят в способность России удержаться от провокаций. Поэтому решающую роль в процессе договоренностей должно сыграть развертывание сил, способных обеспечить исполнение соглашения.

Генерал описал вероятный процесс прекращения огня как поэтапный. По его словам, на первом этапе должна состояться подготовка посредством переговоров и консультаций.

Далее следует собственное достижение договоренностей и контроль за исполнением. То есть, говорит Годжес, заключается официальное соглашение, а вместе с ним происходит развертывание сил, которые заставят Россию придерживаться обязательств.

И на последнем этапе, по его мнению, должен состояться переход к политическому урегулированию. Этот этап предусматривает полноценные переговоры относительно устойчивого мира, но только при сохранении суверенитета Украины.

Годжес также убежден, что Россия вполне может проигнорировать как наблюдателей, так и миротворцев, как это было уже во время выполнения Минских соглашений. Именно поэтому миротворческая миссия должна быть настоящей, с четкими правилами применения силы, позволяющей мгновенно реагировать на нарушения.

Однако, по словам генерала, на подготовку такой миссии уйдет несколько месяцев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Трампа масштабно начали кампанию по принуждению Путина к миру.



