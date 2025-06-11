Генерал СБУ Малюк анонсировал новые «сюрпризы» в России (ВИДЕО)

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Недилько Ксения
Служба безопасности Украины обнародовала новое видео о спецоперации "Паутина", по результатам которой удалось поразить 41 военный самолет сразу на 4 аэродромах оккупантов.
Василий Малюк. Фото: СБУ
На кадрах видна хронология событий: как именно готовили и реализовали одну из самых масштабных атак в глубоком тылу врага.
Эта спецоперация стала ответом на массированные ракетные обстрелы украинских городов, больниц и энергетической инфраструктуры.
Этим замыслом напрямую руководил Глава СБУ Василий Малюк по поручению Президента Украины, Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского, а подготовка спецоперации проходила в условиях максимальной секретности.
Так, сначала СБУ переправила в россия fpv-дроны, а впоследствии – модульные деревянные домики. Уже на территории России дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенные на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны улетели поражать определенные цели – российские бомбардировщики.
Напомним, что 1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу России: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, регулярно обстреливающая мирные украинские города.
Примерная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США.
Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".
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