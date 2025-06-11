Генерал СБУ Малюк анонсировал новые «сюрпризы» в России (ВИДЕО)

Служба безопасности Украины обнародовала новое видео о спецоперации "Паутина", по результатам которой удалось поразить 41 военный самолет сразу на 4 аэродромах оккупантов.

Василий Малюк. Фото: СБУ

На кадрах видна хронология событий: как именно готовили и реализовали одну из самых масштабных атак в глубоком тылу врага.

"СБУ бьет и будет бить врага даже там, где он считает себя недостижимым! Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами. Не менее болезненными, чем операция "Паутина"", – заявил Глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

Эта спецоперация стала ответом на массированные ракетные обстрелы украинских городов, больниц и энергетической инфраструктуры.

Этим замыслом напрямую руководил Глава СБУ Василий Малюк по поручению Президента Украины, Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского, а подготовка спецоперации проходила в условиях максимальной секретности.

Так, сначала СБУ переправила в россия fpv-дроны, а впоследствии – модульные деревянные домики. Уже на территории России дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенные на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны улетели поражать определенные цели – российские бомбардировщики.

"Согласно законам и обычаям войны мы отработали абсолютно законные цели – военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. Поэтому с нашей стороны происходит реальная демилитаризация России", – подчеркнул Василий Малюк.





Напомним, что 1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу России: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, регулярно обстреливающая мирные украинские города.

Примерная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США.

Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".