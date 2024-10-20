Генерал НАТО сделал тревожный прогноз: в конце войны армия РФ будет сильнее

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что после окончания войны в Украине российская армия может быть гораздо сильнее, чем до начала полномасштабного вторжения РФ. По его словам, НАТО должно усиливаться и модернизоваться.



Генерал Кристофер Каволи. Фото из открытых источников

В интервью Der Spiegel генерал Кристофер Каволи отметил необходимость НАТО быть готовым к возможной российской агрессии. По его словам, Альянс за последние два года предпринял важные шаги для усиления обороны, однако, несмотря на прогресс, у НАТО еще много работы.

"Мы серьезно готовимся к оборонной ситуации. Сколько времени нам понадобится, чтобы быть готовыми? Для такого командира, как я, войска никогда не бывают достаточно готовы, всегда хочется большего. Но мы упорно работаем, мы становимся лучше, мы уже можем выполнять оборонные планы, которые мы разработали до определенного уровня", – сказал Каволи.

Каволи отмечает, что армия РФ учится на войне в Украине, совершенствует методы ведения войны, а также получает опыт в боевых условиях, поэтому после окончания военного конфликта военная мощь РФ возрастет.

"Россия понесла потери в Украине, достаточно большие потери. Но российские вооруженные силы учатся, совершенствуются и усваивают уроки, извлеченные из войны. В конце войны в Украине, как бы она ни выглядела, российские вооруженные силы будут сильнее, чем сегодня", — утверждает генерал.

По его словам, россияне будут злые после окончания войны и будут видеть в странах НАТО врага у своей границы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский ответил на критику тех, кто против приглашения Украины в НАТО.



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