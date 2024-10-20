Генерал НАТО сделал тревожный прогноз: в конце войны армия РФ будет сильнее

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Slava Kot
Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что после окончания войны в Украине российская армия может быть гораздо сильнее, чем до начала полномасштабного вторжения РФ. По его словам, НАТО должно усиливаться и модернизоваться.
Генерал Кристофер Каволи. Фото из открытых источников
В интервью Der Spiegel генерал Кристофер Каволи отметил необходимость НАТО быть готовым к возможной российской агрессии. По его словам, Альянс за последние два года предпринял важные шаги для усиления обороны, однако, несмотря на прогресс, у НАТО еще много работы.
Каволи отмечает, что армия РФ учится на войне в Украине, совершенствует методы ведения войны, а также получает опыт в боевых условиях, поэтому после окончания военного конфликта военная мощь РФ возрастет.
По его словам, россияне будут злые после окончания войны и будут видеть в странах НАТО врага у своей границы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский ответил на критику тех, кто против приглашения Украины в НАТО.
Также "Комментарии" писали о генсеке НАТО Марке Рютте, который рассказал, когда Украина присоединится к Альянсу.
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