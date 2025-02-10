Генерал-лейтенант заявил о фактическом захвате Торецка армии РФ

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Slava Kot
Бывший заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что российская армия контролирует большую часть Торецка, а сам город уже фактически захвачен. По его словам, эта ситуация возникла из-за нескольких факторов.
Война в Украине. Фото из открытых источников
Игорь Романенко в эфире Новости.LIVE рассказал о ситуации в Торецке.
Романенко указывает, что украинские войска продолжают уничтожать врага и его структуры на терриконах. Однако он считает, что вскоре украинские силы вынуждены будут покинуть эти позиции. Причиной в этом эксперт указывает несколько факторов, в частности медленную помощь международных партнеров.
Кроме того, по его словам, Украина не выполнила "домашнее задание" по мобилизации.
Отметим, что в Генштабе ситуацию в Торецке официально еще не комментировали.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти почти разрушенного Торецка планируют закупить 120 золотых часов.
Также "Комментарии" писали, что после окончания военного положения, мобилизация может продолжиться. Адвокат указал на важное условие.
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