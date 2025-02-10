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Генерал-лейтенант заявил о фактическом захвате Торецка армии РФ

Генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил о фактическом захвате Торецка.

сегодня, 16:00
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Автор:
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Slava Kot

Бывший заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что российская армия контролирует большую часть Торецка, а сам город уже фактически захвачен. По его словам, эта ситуация возникла из-за нескольких факторов.

Генерал-лейтенант заявил о фактическом захвате Торецка армии РФ

Война в Украине. Фото из открытых источников

Игорь Романенко в эфире Новости.LIVE рассказал о ситуации в Торецке.

"Наши силы обороны удерживают только окрестности. Действительно, там терриконы на севере, все остальное фактически захвачено. Теперь официально какие-то стороны, российские или украинские, будут что-то признавать и не признавать. Объективно мы видим, что фактически город захвачен", — сказал генерал-лейтенант.

Романенко указывает, что украинские войска продолжают уничтожать врага и его структуры на терриконах. Однако он считает, что вскоре украинские силы вынуждены будут покинуть эти позиции. Причиной в этом эксперт указывает несколько факторов, в частности медленную помощь международных партнеров.

"Не хватает ресурса. Вооружение, техника, боеприпасы – большая зависимость на 80% от наших союзников. Мы видели, как себя уже ведут американцы. Мы помним, как они на полгода помогали в паузе. Европейцы понимая, но три года прошло, что нужно наращивать, это делают, но очень медленно и не заменят в этой роли американцев", – говорит Романенко.

Кроме того, по его словам, Украина не выполнила "домашнее задание" по мобилизации.

Отметим, что в Генштабе ситуацию в Торецке официально еще не комментировали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти почти разрушенного Торецка планируют закупить 120 золотых часов.

Также "Комментарии" писали, что после окончания военного положения, мобилизация может продолжиться. Адвокат указал на важное условие.



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Источник: https://www.youtube.com/live/TIRHu94c1Tc
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