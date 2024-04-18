Генерал-лейтенант назвал место с большим количеством российской бронетехники

Генерал-лейтенант в отставке и бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что в России существует "поля старой бронетехники" за Уралом, которую россияне могут возобновить и отправить на войну в Украине.



Хранилище российской бронетехники. Фото из открытых источников

В эфире телеканала "Еспресо" генерал-лейтенант Игорь Романенко отметил, что Россия восстановила свой военный потенциал до того уровня, который был в начале полномасштабного вторжения. Кроме того, Кремль перевел экономику страны на "военные рельсы" в прошлом году, чтобы покрывать потери на войне в Украине.

По словам украинского генерала, у России еще большой запас старой бронетехники, которую она может восстанавливать и отправлять на войну в Украине.

"Не надо забывать, что Советский Союз был вынужден, когда подписывали договоры, бронетехнику передислоцировать за Урал. Там поля старой бронетехники, которую можно восстанавливать, модернизировать, что россияне и делают", — рассказал Романенко.

Генерал-лейтенант объясняет, что за этим перемещением техники следует активно следить и оценивать ситуацию.

"Нам нужно реалистично оценивать возможности врага. Отслеживать, куда идет вражеская техника, чтобы эффективно с ней бороться и упорно увеличивать свой потенциал", — добавил Романенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия продолжает модифицировать свои танки из-за постоянных атак украинских дронов. Как следствие в сеть попал уже как минимум третий экземпляр российского "танка-черепахи".

Также "Комментарии" писали о том, что российские СМИ сообщили о якобы украинской атаке по территории РФ с помощью воздушных шаров.



