Генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский уверен, что страшный удар управляемой авиабомбой по пенсионерам был скорректирован, потому что "Укрпочта" постоянно меняла процедуры безопасности на фронтовых территориях.

Гендиректор «Укрпочты» об ударе по Яровой: кто-то сдал координаты

"Сегодня у нас трудный день. Впервые страна-убийца зверски сбросила КАБ на людей, которые получали пенсии в Донецкой области, убив более 20 человек и ранив других. Мои соболезнования семьям погибших. Начальник нашего отделения Юлия получила ранения. Благодаря оперативной помощи, которую оказал ей наш водитель, угрозы ее жизни нет – она уже в больнице", – сообщил Смилянский.

Он отметил, что процедуру выплаты пенсий снова изменят после трагедии в Яровой.

"С начала войны мы постоянно меняли процедуры безопасности, и, как видно на видео, автомобиль стоял под деревьями, чтобы снизить риск быть замеченными. Но, вероятно, кто-то сдал координаты. Мы договорились с ВГА изменить процедуру выплаты пенсий в прифронтовой зоне (детали я не буду комментировать публично), чтобы найти баланс между безопасностью и обеспечением людей базовыми услугами", – подчеркнул гендиректор "Укрпочты".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что у попавших под удар в Яровой одни и начальница почтового отделения "Укрпочты" получили ранения. Женщину доставили в больницу . Об этом сообщил руководитель Донецкого филиала Укрпочты Максим Сутковой в комментарии изданию "Вільне Радіо".

"Персонал жив, к сожалению, произошла трагедия — вражеские войска нанесли атаки. Наша сотрудница ранена, но жива, находится в больнице. Главное, что живы", — рассказал Сутковой.

По его данным, оккупанты атаковали поселок около 11:30 .

Также "Комментарии" писали , что Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Телеграме кадры трагического удара российских войск авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. В результате удара погибли более 20 гражданских граждан.