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Где-то завоняло неплохими финансами: начали появляться украинцы, призывающие остановить войну

Перед саммитом в Швейцарии начали раздаваться мысли о том, что необходимо остановить войну «до последнего украинца», и раздаются они не от российских пропагандистов. По мнению Алексея Голобуцкого, где-то завоняло неплохими финансами

сегодня, 14:50 comments1429
Автор:
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Ткачик Олеся
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Чем ближе Швейцария и потом, очевидно, Саудовская Аравия, тем больше появляется "обеспокоенных судьбой народа и Украины, если война не прекратится" персонажей, отмечает политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Где-то завоняло неплохими финансами: начали появляться украинцы, призывающие остановить войну

Мир

По его словам, речь идет, например, об отдельных философах-экспертах, уже вновь выступающих с предложениями "смягчить отношение к людям с другим мнением", внутренне примириться, найти общего для всех лидера, который бы призывал к миру с Россией и к "гражданскому миру в Украине".

"То, что некоторых догоняет правовая ответственность за сотрудничество с врагом и соучастие в разрушении территориальной целостности и суверенитета, уже стали называть "недальновидным и недопустимым расколом в обществе", "раздором" и т.д.",
– отметил эксперт.

По его словам, очаровательная в своей наглости позиция: мир будет невозможен, Украина будет разрушена – если мы не прекратим привлекать предателей к уголовной ответственности в соответствии с УКУ.

"В целом мы сейчас наблюдаем достаточно резкие сдвиги в информационно-пропагандистской сфере. До сих пор "не допустить войну до последнего украинца и к полному разрушению Украины" призвали только кремлевские официальные пропагандисты вроде Скабеевой и Соловьева, а также огромная фабрика ботов под каждой новостью и каждым сообщением "инфлюэнсеров", извиняюсь за слово. А сейчас начинают подключать "ни рыбу, ни мясо" с тех экспертов, которые не сбежали в Россию (в основном из-за полной их ничтожности — они реально мало кого интересовали)",
– отметил эксперт.

Теперь, говорит Голобуцкий, подобные персонажи медленно выползают из тени с откровенными намеками, что не прочь стать новыми "партнерами в построении российской империи".

"Предложения собственных услуг пока выглядят не слишком нагло, но что-то они почувствовали в воздухе, где-то им завоняло неплохим финансированием",
– добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия сейчас терпит рекордные потери в Украине.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02tJFVK6RPqVeLBJovvVQ4Xh3jQWB4vmb8rzANdgmxGZa2LRgHPrbmE8PJa51k12Dbl&id=100039960767374
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