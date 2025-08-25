logo

Война с Россией Где скоро может разразиться война: аналитики назвали пять регионов
НОВОСТИ

Где скоро может разразиться война: аналитики назвали пять регионов

Аналитики предостерегают: в мире есть не менее пяти опасных регионов, где в ближайшие годы может начаться новая война

25 августа 2025, 20:01
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Эксперты предупреждают: ближайшие годы могут стать временем новых масштабных войн, ведь на карте мира есть несколько точек, где напряжение растет до критического уровня. Анализ международной безопасности позволяет выделить пять регионов, где вероятность конфликта особенно высока.

Где скоро может разразиться война: аналитики назвали пять регионов

Где может начаться война

Индия — Пакистан

Спор за Кашмир десятилетиями остается взрывоопасным. Регулярные перестрелки на границе, теракты и угрозы с обеих сторон в сочетании с ядерными арсеналами этих государств создают риск крушения, что может иметь глобальные последствия.

Китай — Тайвань

Пекин все активнее демонстрирует силу, увеличивая военное присутствие вокруг острова. Лидер КНР Си Цзиньпин озвучил стратегическую цель воссоединения до 2027 года. Это повышает риски прямого столкновения с Тайбэем и его союзниками, включая США.

Россия — Балтийские страны

После агрессии против Украины существует вероятность того, что Кремль может испытать единство НАТО, используя гибридные операции или провокации против Литвы, Латвии и Эстонии. Любой инцидент в этом регионе может вовлечь Североатлантический союз в масштабную войну.

Иран.

Напряжение из-за ядерной программы Тегерана уже вылилось в открытые удары по территориям друг друга. Израиль не признает права Ирана на создание ядерного оружия, а Тегеран усиливает свое военное присутствие в регионе. Конфликт способен перерасти в полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

Северная Корея — Южная Корея и США

Ракетные испытания и агрессивная риторика Пхеньяна делают ситуацию на Корейском полуострове все более непредсказуемой. Любая провокация может повлечь за собой столкновение, в которое будут вовлечены США как главный союзник Сеула.

Таким образом, мировой порядок стоит на пороге потенциальных военных обострений, и от действий мировых лидеров в ближайшие годы будет зависеть, превратятся ли эти горячие точки в новые эпицентры глобальной нестабильности.

Источник: https://www.politico.com/news/magazine/2025/08/25/next-five-wars-conflicts-00511704?experience_id=EXYF89KVT5UQ&is_login_link=true&template_id=OTJIR2CRKUD6&variant_id=OTV632IE7RALS
