Где сейчас критическая ситуация на фронте: можно ли говорить о тактическом прорыве врага

Российские захватчики не достигли ни одного стратегического или тактического прорыва в Донецкой области, сообщил в эфире Freedom военный эксперт, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Война в Украине

По его словам, российские войска пытаются выполнить приказ диктатора Владимира Путина о полном захвате Донецкой области. При этом он подчеркнул, что Россия определила несколько приоритетных секторов, на которые бросила основные боеспособные части, усиленные мобилизованными и поддержанные основными огненными средствами. Однако, по его словам, наступать по всему фронту Россия больше не может из-за исчерпания ресурсов.

"Уничтожение ежедневно по 1100-1700 представителей вражеских сил – это очень мощный подрыв возможностей противника. Но есть еще резервы. Они стараются все-таки выполнить задание. Покровское направление является основным для прорыва, потому что это движение уже в перспективе на Константиновку, на Краматорск, дальше захватить Славянск, то есть уже вырисована общая модель их действий", — сказал Маломуж.

Военный эксперт также подчеркнул, что россияне пытаются продвигаться хотя бы на 500 метров каждый день, но украинские Силы обороны делают все возможное, чтобы этого не допустить. Российские войска разрушают целые деревни, где отсутствуют укрепления.

"Мы по ряду направлений маневрируем, отходим уже на подготовленные инженерные позиции. Это уже отработанная модель, где у нас более четкие перспективы и обороны, и нанесение огневых ударов. Там, где они зашли, наносим удары огневыми средствами по передовым частям, которые, например, зашли в уже разрушенный населенный пункт. Это позволяет нам избивать, во-первых, прицельно и, с другой стороны, очень большое количество уничтожать. Да, критические ситуации у Нью-Йорка, у самого Покровска, потому что концентрация сил, например, в 5-10 раз в некоторых секторах больше”, — сказал Маломуж.

Он подчеркнул, что российское командование не считается с потерями, постоянно бросая в бой новые силы, однако ни тактического, ни стратегического прорыва врагу добиться не удалось.

Маломуж отметил, что борьба остается очень тяжелой и сложной, но противник не добивается успехов, теряя свои основные боеспособные части. Украинские Силы обороны ужесточают резервы на наиболее напряженных участках.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военные аналитики бьют тревогу : российские войска стремительно продвигаются в стратегически важный город Покровск в Донецкой области.



