Где сейчас критическая ситуация на фронте: можно ли говорить о тактическом прорыве врага

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Ткачик Олеся
Российские захватчики не достигли ни одного стратегического или тактического прорыва в Донецкой области, сообщил в эфире Freedom военный эксперт, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.
Война в Украине
По его словам, российские войска пытаются выполнить приказ диктатора Владимира Путина о полном захвате Донецкой области. При этом он подчеркнул, что Россия определила несколько приоритетных секторов, на которые бросила основные боеспособные части, усиленные мобилизованными и поддержанные основными огненными средствами. Однако, по его словам, наступать по всему фронту Россия больше не может из-за исчерпания ресурсов.
Военный эксперт также подчеркнул, что россияне пытаются продвигаться хотя бы на 500 метров каждый день, но украинские Силы обороны делают все возможное, чтобы этого не допустить. Российские войска разрушают целые деревни, где отсутствуют укрепления.
Он подчеркнул, что российское командование не считается с потерями, постоянно бросая в бой новые силы, однако ни тактического, ни стратегического прорыва врагу добиться не удалось.
Маломуж отметил, что борьба остается очень тяжелой и сложной, но противник не добивается успехов, теряя свои основные боеспособные части. Украинские Силы обороны ужесточают резервы на наиболее напряженных участках.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военные аналитики бьют тревогу : российские войска стремительно продвигаются в стратегически важный город Покровск в Донецкой области.
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