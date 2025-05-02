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Где россияне хотят получить "буферные зоны" и начали поджигать фронт

Россияне ведут активные бои ради создания буферных зон, впрочем, наиболее ожесточенные бои идут в Донецкой области

2 мая 2025, 18:53
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Ткачик Олеся

Российские войска продолжают пытаться захватить новые территории, усиливая давление на нескольких направлениях. Самой горячей остается ситуация в Донецкой области, тогда как в Сумской области фиксируется создание так называемой серой зоны на границе с Курской и Белгородской областями, сообщил военный эксперт Сергей Грабский.

Где россияне хотят получить "буферные зоны" и начали поджигать фронт

Война в Украине

По его словам, россияне стремятся создать буферную зону, которая усложнит нанесение ударов как по украинским, так и по прикрытым российскими войсками территориям. В то же время интенсивность боевых действий на других участках фронта остается очень высокой.

"В Сумской области мы видим достаточно активные боевые столкновения для того, чтобы обеспечить свое присутствие. Это касается также Курской и Белгородской областей. Но интенсивность боев там трудно сравнивать с той, которую мы видим в Донецкой области", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Донецкое направление делится по меньшей мере на четыре ключевых участка: Новопавловский, Покровско-Мирноградский, Торецкий и Часовоярский. Именно на этих рубежах продолжаются самые жестокие и кровавые бои.

Как говорит Грабский, ежедневное количество боевых столкновений на этих участках давно превышает 150. То, что враг не способен прорваться вперед, это результат невероятных усилий наших Сил обороны, которые воюют в сложнейших условиях, добавил эксперт.

По его словам, Россия пытается найти слабые места в украинской обороне: в частности, продвинуться в направлении Днепропетровской области, обойти Покровско-Мирноградскую агломерацию и вытеснить украинские подразделения из Торецкой зоны.

Кроме того, он добавил, что уже более года ВСУ героически удерживают оборону в районе Часового Яра, который фактически стал символом несокрушимости — настоящей крепостью, постоянно находящейся под сокрушительными ударами врага. По словам Грабского, именно этот район является одним из главных приоритетов российских войск.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне понемногу сдаются.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PD-ADOZ7rX4
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