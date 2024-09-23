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Где продвинулись оккупанты в Донецкой области и какой город может попасть в окружение: карта DeepState

Враг пытается осуществить оцепление города на Донетчине

сегодня, 08:24
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Недилько Ксения

В последние дни ситуация на фронте существенно ухудшилась. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, обновив карту боевых действий, где "красная", то есть оккупированная зона увеличилась.

Где продвинулись оккупанты в Донецкой области и какой город может попасть в окружение: карта DeepState

Карта боевых действий DeepState, скриншот

"Отказ от ротации 72 ОМБр заставил руководство ввести вспомогательные резервы из сил ТРО, которые не смогли справиться с натиском врага. Присутствовавший в полосе штурмовой батальон, поэтому вынужден был расширить полосу батальонного района обороны.

Как назло, раньше посыпалась и оборона 58 ОМПБр в Пречистовке. Из-за незапланированного ухода на "лучшие рубежи" происходит огибание врагом правого фланга Угледарской группировки. Теперь еще кацапы на БМП начали прорываться через боевые порядки выше Пречистовки в направлении Богоявленки, перерезая логистику в город", – пишут в DeepState.

По данным аналитиков проекта, враг продвинулся у Нью-Йорка, Цукуриного, Горняка, Водяного, Угледара, Пречистовки и в Торецке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

16 человек пострадали в результате атаки россиян по центру Запорожья. Четверо из них – госпитализированы. Такова уточненная информация на данный момент. В больнице в состоянии средней тяжести находятся четыре женщины. Другие пострадавшие лечатся дома.

Повреждены 13 многоэтажек, учебные заведения, частное имущество, автомобили, гаражи и частные дома.

Враг атаковал ночью – нанес не менее семи авиационных ударов по Запорожью и Запорожскому району.

В настоящее время на местах попаданий продолжают работу спасатели, коммунальные службы и волонтеры. Развернуты Пункты Незламности, где все нуждающиеся могут получить информацию и помощь.

Ужасные фото – по ссылке.



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