Где продвинулись оккупанты в Донецкой области и какой город может попасть в окружение: карта DeepState

В последние дни ситуация на фронте существенно ухудшилась. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, обновив карту боевых действий, где "красная", то есть оккупированная зона увеличилась.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

"Отказ от ротации 72 ОМБр заставил руководство ввести вспомогательные резервы из сил ТРО, которые не смогли справиться с натиском врага. Присутствовавший в полосе штурмовой батальон, поэтому вынужден был расширить полосу батальонного района обороны.

Как назло, раньше посыпалась и оборона 58 ОМПБр в Пречистовке. Из-за незапланированного ухода на "лучшие рубежи" происходит огибание врагом правого фланга Угледарской группировки. Теперь еще кацапы на БМП начали прорываться через боевые порядки выше Пречистовки в направлении Богоявленки, перерезая логистику в город", – пишут в DeepState.

По данным аналитиков проекта, враг продвинулся у Нью-Йорка, Цукуриного, Горняка, Водяного, Угледара, Пречистовки и в Торецке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

16 человек пострадали в результате атаки россиян по центру Запорожья. Четверо из них – госпитализированы. Такова уточненная информация на данный момент. В больнице в состоянии средней тяжести находятся четыре женщины. Другие пострадавшие лечатся дома.

Повреждены 13 многоэтажек, учебные заведения, частное имущество, автомобили, гаражи и частные дома.

Враг атаковал ночью – нанес не менее семи авиационных ударов по Запорожью и Запорожскому району.

В настоящее время на местах попаданий продолжают работу спасатели, коммунальные службы и волонтеры. Развернуты Пункты Незламности, где все нуждающиеся могут получить информацию и помощь.

Ужасные фото – по ссылке.