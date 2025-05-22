Где планирует ударить РФ: стали известны планы врага на лето

Главной задачей российской армии этим летом станет попытка захватить Славянско-Краматорскую агломерацию на Донбассе.

Армия РФ будет наступать летом. Фото из открытых источников

Наступление россияне будут вести сразу с трех сторон, считает бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Возможности для масштабных атак на поле боя у врага есть. И, несмотря на безумные потери, враг, тем не менее, имеет территориальные достижения. Мы видим как развивается наступление российских войск к юго-западу от Константиновки. Мы видим продвижение вражеской армии восточнее Мирнограда, попытки Покровская. Действия вражеской армии в районе Лимана также масштабировались", — отметил Владислав Селезнев.

По его словам, врага раздражает, что под контролем Украины остается большая городская агломерация на территории Донбасса — Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

"Думаю, что именно во время летней наступательной кампании враг будет атаковать наших защитников, которые находятся там с трех направлений — от Лимана, от Временного Яра и Торецкая, через Константиновку соответственно на север. Для врага крайне важно захватить как можно больше территории Донбасса", — подчеркнул он.

По его мнению, не стоит снимать с повестки дня бои, которые будут происходить в Сумской области, поскольку оккупанты имеют возможность для ведения активных наступательных действий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что перемирия в Украине не будет, потому что Кремль не заинтересован в нем и до сих пор требует капитуляции Киева, а президент США не изъявляет никакого желания вводить санкции против России, чтобы заставить Москву к миру, пишет редактор портала Politico Джейми Деттмер. "Путин представляет себя новым Петром Первым. У него даже есть бронзовая статуя царя 18 века в зале Кабинета министров. Путин, вероятно, считает, что не только длительные боевые действия помогут ему достичь большинства своих реваншистских военных целей в Украине, но и бесконечные переговоры. соглашения", – пишет он.