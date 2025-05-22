Где планирует ударить РФ: стали известны планы врага на лето

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Марьян Ощановский
Главной задачей российской армии этим летом станет попытка захватить Славянско-Краматорскую агломерацию на Донбассе.
Армия РФ будет наступать летом. Фото из открытых источников
Наступление россияне будут вести сразу с трех сторон, считает бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
По его словам, врага раздражает, что под контролем Украины остается большая городская агломерация на территории Донбасса — Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.
По его мнению, не стоит снимать с повестки дня бои, которые будут происходить в Сумской области, поскольку оккупанты имеют возможность для ведения активных наступательных действий.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что перемирия в Украине не будет, потому что Кремль не заинтересован в нем и до сих пор требует капитуляции Киева, а президент США не изъявляет никакого желания вводить санкции против России, чтобы заставить Москву к миру, пишет редактор портала Politico Джейми Деттмер. "Путин представляет себя новым Петром Первым. У него даже есть бронзовая статуя царя 18 века в зале Кабинета министров. Путин, вероятно, считает, что не только длительные боевые действия помогут ему достичь большинства своих реваншистских военных целей в Украине, но и бесконечные переговоры. соглашения", – пишет он.
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