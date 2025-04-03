Где и в какой период ожидать наступления врага: к чему готовится Путин

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Кравцев Сергей
В сети продолжают активно осуждать возможное новое наступление врага в весенне-летний период. Где оно может произойти? Может ли быть это просто шумихой перед вероятны ми переговорами или Путин действительно хочет попытаться массировано прорвать фронт в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире общенационального телемарафона высказал мнение, что российские захватчики готовятся к летней кампании – к вероятным наступлениям на позиции ВСУ, в частности на Харьковщине, Запорожье на востоке Украины.
В то же время эксперт отметил, что сейчас россиянам нужно намного больше усилий и ресурса для ведения соответствующих боевых действий. В частности, если раньше врагу, чтобы захватить 1 кв. км, нужно было провести более 7 атак, то сейчас этот показатель приближается к "35 плюс".
Дмитрий Жмайло призывает внимательно наблюдать за Запорожским направлением, где впервые за долгое время фиксируется значительное оживление. Россияне туда перебрасывать бронированную технику и уже даже пытались прорвать линию обороны ВСУ.
По словам эксперта, большой вопрос относительно Курского-Сумского направления, ведь россиянам до сих пор не удалось полностью вытеснить наши войска со своей территории. Также, по его словам, "есть вопросы" относительно севера Харьковщины и Купянска-Лиманска, где россияне севернее Купянска открыли четыре небольших плацдарма.
Военный эксперт Роман Свитан в эфире телемарафона подтвердил, что российская армия действительно собралась в наступление.
В настоящее время противник взял оперативную паузу, объясняет военный эксперт.
Сейчас российская армия наращивает вооружение, увеличивает количество техники, перебрасывает это все в линию боевого столкновения и готовится, объясняет Роман Свитан.
При этом он уточнил, что весной вряд ли будет какое-то массированное наступление. Скорее всего Кремля делает ставку на лето.
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