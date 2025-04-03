Где и в какой период ожидать наступления врага: к чему готовится Путин

В сети продолжают активно осуждать возможное новое наступление врага в весенне-летний период. Где оно может произойти? Может ли быть это просто шумихой перед вероятны ми переговорами или Путин действительно хочет попытаться массировано прорвать фронт в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Сейчас россиянам нужно намного больше усилий и ресурса для ведения соответствующих боевых действий

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире общенационального телемарафона высказал мнение, что российские захватчики готовятся к летней кампании – к вероятным наступлениям на позиции ВСУ, в частности на Харьковщине, Запорожье на востоке Украины.

В то же время эксперт отметил, что сейчас россиянам нужно намного больше усилий и ресурса для ведения соответствующих боевых действий. В частности, если раньше врагу, чтобы захватить 1 кв. км, нужно было провести более 7 атак, то сейчас этот показатель приближается к "35 плюс".

"То есть, им нужно все больше и больше атаковать, чтобы оттеснить Силы обороны. Однозначно расслабляться не стоит. Россияне по новой накапливают резервы, но по состоянию на сейчас сплотить какую-то большую силу, тем более давить на километровой линии фронта — однозначно у них нет возможностей", — считает эксперт.

Дмитрий Жмайло призывает внимательно наблюдать за Запорожским направлением, где впервые за долгое время фиксируется значительное оживление. Россияне туда перебрасывать бронированную технику и уже даже пытались прорвать линию обороны ВСУ.

По словам эксперта, большой вопрос относительно Курского-Сумского направления, ведь россиянам до сих пор не удалось полностью вытеснить наши войска со своей территории. Также, по его словам, "есть вопросы" относительно севера Харьковщины и Купянска-Лиманска, где россияне севернее Купянска открыли четыре небольших плацдарма.

Кремль готовится к наступлению летом

Военный эксперт Роман Свитан в эфире телемарафона подтвердил, что российская армия действительно собралась в наступление.

В настоящее время противник взял оперативную паузу, объясняет военный эксперт.

"Он (Путин – ред.) до апреля использовал практически все свои резервы. Он начинает накапливать технику, боеприпасы и использовать на линии боевых столкновений малые тактические группы, то есть пехоту – того, чего у него много и так. Он без проблем ставит в строй по тысяче россиян в сутки, и в сутки их теряет, но он ими может пользоваться. Вот для накопления личного состава ему оперативная пауза не нужна. Поэтому можно сказать, что он сейчас перешел к оперативной паузе. Тем более что для этой оперативной паузы ему нужно связать руки нашим спецслужбам, чтобы они не били по тылам – что он и сделал", — говорит Роман Свитан.

Сейчас российская армия наращивает вооружение, увеличивает количество техники, перебрасывает это все в линию боевого столкновения и готовится, объясняет Роман Свитан.

При этом он уточнил, что весной вряд ли будет какое-то массированное наступление. Скорее всего Кремля делает ставку на лето.

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