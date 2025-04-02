Где будет наступать РФ: главный приоритет врага

Сумская область может стать одним из приоритетов наступления РФ, поскольку именно туда противник направляет максимальное количество диверсионно-разведывательных групп, рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

РФ готовит наступление. Фото из открытых источников

"Среди тех областей, где враг наиболее активно может привлечь свои силы, есть Сумщина. Сегодня там максимально привлекают формат подразделений диверсионно-разведывательного характера, есть огромная активизация действий именно таких подразделений, соответственно, есть реагирование Сил обороны на эти риски и вызовы", — сказал Сергей Братчук.

По словам спикера, оккупанты и дальше сосредоточены на таких направлениях, как Покровское и Купянское. Кроме того, военные фиксируют обострения на Лиманском направлении, в районе Торецка, а также Временного Яра, где россияне маневрируют и пытаются создать преимущество в живой силе, чтобы продолжать свои наступательные действия. Россия пытается найти слабые места в обороне.

"На мой взгляд, активизация наступательных действий россиян свидетельствует о том, что враг максимально пытается сегодня найти слабые места в нашей обороне. А затем именно там сосредоточить свое внимание, создав соответственно преимущество в живой силе, механизированной компоненте и, конечно, с использованием авиационной компоненты", — сказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия активизировала применение авиации на Покровском направлении, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "На Покровском направлении остается высокая активность вражеской тактической авиации. Например, за день в зоне ответственности только одной бригады украинские военные фиксируют применение около 10 КАБов", — рассказал он. Офицер ВСУ отметил, что, конечно, есть определенная погрешность, поскольку не все падающее с неба то есть КАБом.