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Где будет наступать РФ: главный приоритет врага

Приоритетом может быть Сумщина

сегодня, 19:33
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Марьян Ощановский

Сумская область может стать одним из приоритетов наступления РФ, поскольку именно туда противник направляет максимальное количество диверсионно-разведывательных групп, рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Где будет наступать РФ: главный приоритет врага

РФ готовит наступление. Фото из открытых источников

"Среди тех областей, где враг наиболее активно может привлечь свои силы, есть Сумщина. Сегодня там максимально привлекают формат подразделений диверсионно-разведывательного характера, есть огромная активизация действий именно таких подразделений, соответственно, есть реагирование Сил обороны на эти риски и вызовы", — сказал Сергей Братчук.

По словам спикера, оккупанты и дальше сосредоточены на таких направлениях, как Покровское и Купянское. Кроме того, военные фиксируют обострения на Лиманском направлении, в районе Торецка, а также Временного Яра, где россияне маневрируют и пытаются создать преимущество в живой силе, чтобы продолжать свои наступательные действия. Россия пытается найти слабые места в обороне.

"На мой взгляд, активизация наступательных действий россиян свидетельствует о том, что враг максимально пытается сегодня найти слабые места в нашей обороне. А затем именно там сосредоточить свое внимание, создав соответственно преимущество в живой силе, механизированной компоненте и, конечно, с использованием авиационной компоненты", — сказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия активизировала применение авиации на Покровском направлении, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "На Покровском направлении остается высокая активность вражеской тактической авиации. Например, за день в зоне ответственности только одной бригады украинские военные фиксируют применение около 10 КАБов", — рассказал он. Офицер ВСУ отметил, что, конечно, есть определенная погрешность, поскольку не все падающее с неба то есть КАБом.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3977718-sumsina-moze-stati-odnim-iz-golovnih-prioritetiv-nastupu-rf-bratcuk.html
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