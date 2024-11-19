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Газета The Times поиздевалась над украинцами: пользователи со всего мира возмущены

Британское издание The Times изобразило Зеленского в образе испуганного кролика, который испугался российского медведя, который уничтожает Украину

сегодня, 13:18 comments1266
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Ткачик Олеся

Британская газета The Times опубликовала карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского. На рисунке изображен медведь, символизирующий Россию, разрушающий кувалдой энергетическую систему Украины. В то же время, Зеленский в образе розового кролика бьет в барабан, на котором написан "План устойчивости".

Газета The Times поиздевалась над украинцами: пользователи со всего мира возмущены

Карикатура The Times

При этом карикатура возмутила как украинских, так и иностранных пользователей соцсетей. Ее назвали "позорной", "антисемитской", а также "отвратительным и пренебрежительным изображением национального лидера, пытающегося спасти свою страну от безжалостной войны со стороны фашистского, террористического государства".

Отреагировали на неуместную карикатуру и в Верховной Раде. В частности, нардеп Ирина Геращенко отметила, что карикатура The Times, где российский медведь разрушает украинскую энергетическую систему, а испуганный кролик бьет в барабан – оскорбляет не только президента Украины, а Украину и украинцев.

"Сотни тысяч украинских детей ежедневно демонстрируют мужество, которое трудно понять многим взрослым европейцам. Они ежедневно рискуют жизнью только потому, что украинцы и живут в Украине. Украина – не кролик. Украина — раненая птица, которая не кажется перед гораздо более сильным врагом. И не хотелось, чтобы мир смотрел на нас как гиены и шакалы, наблюдающие за неравным сражением", — отметила Геращенко.

Кроме того, пользователи отмечают, что карикатура западного издания выглядит циничной и потому, что была опубликована в то время, когда РФ нанесла жестокие удары по Сумам и Одессе, от которых погибли мирные украинцы, в том числе и дети.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что бизнесмен Илон Маск унизил всех украинцев, высмеяв слова президента Зеленского о том, что Украина является независимым государством.




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Источник: https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/pfbid02Fwpr6icnPWP5UZmC4kMBeSGTLmEaBUVQHwEA4fsaxkt8yiCNjN6koaZW3hFVEvYdl
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