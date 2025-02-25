Гаубица, которую должны были отправить в Украину, взорвалась на полигоне в Словакии

Взрыв в военном институте в Загорье произошел на одной из новых гаубиц Zuzana 2, которые Словакия производит для Украины. По словам источников Denník N, перед окончательной передачей заказчику он прошел испытание. Министр обороны Роберт Калиняк подтвердил, что взрыв произошел во время испытательных стрельб.

Гаубица Zuzana 2

По словам Калиняка, причина аварии неизвестна, ее выясняет полиция. "Был ли сбой пороховых зарядов, или боеприпасов, или самой системы вооружения", – перечисляет возможные причины аварии министр обороны.

Он подтвердил информацию о двух пострадавших техниках. По словам министра обороны, оба в сознании общаются, состояние стабильное. Легко раненый мужчина находится в больнице Боры, а мужчина с более серьезными травмами – в Крамарах.

Взрыв в Загорском военно-техническом испытательном институте произошел сегодня утром после 8:00 утра.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что лидер "Словацкой национальной партии" Андрей Данко выступает с инициативой, чтобы Украина вернула 3,5 млрд. евро, предоставленные ей предыдущими правительствами Словакии в виде помощи.

"Как Зеленский вернет три с половиной миллиарда евро, которые мы туда отправили? Для нас 3,5 миллиарда евро – это огромные деньги", – отметил Андрей Данко.

Так глава "Словацкой национальной партии" отреагировал на информацию о том, что Вашингтон близок к заключению соглашения с Украиной, которое закрепит за ним долю украинских минеральных богатств и, по словам Трампа, вернет США деньги, вложенные в Украину, уже три года противостоящую российской агрессии.

Данко отметил, что через три года после вторжения России в Украину люди начинают прозревать. "Россияне останутся там, где они есть. Украина использовала этот конфликт, чтобы получить финансовую помощь, которую они часто разворовывали", – заявил политик.