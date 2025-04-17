Гарри Каспаров предупреждает о Путине и Трампе: такая судьба постигнет Украину

Шахматный гроссмейстер Гарри Каспаров заявил, что президент США Дональд Трамп делает все для того, чтобы отдать Украину в руки российского диктатора Владимира Путина. По его словам, Трампа и его команду нужно подвергнуть давлению и позору.

Гарри Каспаров. Фото: AFP

15 апреля спецпредставитель Трампа Стив Виткофф заявил, что ему известны условия Путина для достижения "мира". Как пояснил Виткофф, это касается "пяти регионов", а также "многих других вопросов", в том числе НАТО.

На эти заявления отреагировал Гарри Каспаров. На платформе X он раскритиковал Трампа и его команду за попытки сдать Украину российскому диктатору.

"Трамп продолжает пытаться отдать Украину Путину, и, хотя он не способен ощущать позор, все его назначенцы и посланники и каждый член Конгресса от Республиканской партии, который сделал эту отвратительную измену интересам и ценностям США, должны испытать позор и давление, поскольку российские ракеты продолжают падать", — пишет Каспаров.

Также он перепостил сообщение Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины, в котором говорится, что Стив Виткофф дословно повторяет кремлевский нарратив. Как пояснили, в Центре, Украина не откажется от своих территорий, а так называемый мир, который предлагает Кремль "отражает ту самую ложь, которая сопровождала вторжение России в Чечню, Грузию, Крым и Донбасс. Каждый раз агрессия только усилилась".

В 2008 году Каспаров должен был быть конкурентом Путина на президентских выборах. После арестов он решил снять свою кандидатуру. Каспаров организовывал марши и антиправительственные демонстрации. В 2012 году во время процесса над Pussy Riot его задержали и избили под московским судом. Сегодня он живет в США и имеет хорватское гражданство.

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