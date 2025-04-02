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Гарантии безопасности от США: Зеленский назвал 4 пункта, на которые рассчитывает Киев

Президент надеется, что Белый дом согласится пойти на тотальное закрытие неба страны с помощью ЗРК Patriot

сегодня, 08:15
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Кравцев Сергей

Украина рассчитывает на то, что США поддержат ее в вопросах глубокой разведки, обмена данными, спутниковой связи и новых технологий. Кроме того, США могли бы инвестировать в украинское производство и присутствовать в воздухе. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Гарантии безопасности от США: Зеленский назвал 4 пункта, на которые рассчитывает Киев

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава государства отметил, что во время разговора с американским лидером Дональдом Трампом, он рассказал тому, каким может быть вклад Соединенных Штатов Америки в будущие гарантии безопасности для Украины.

Отдельно президент подчеркнул, что проговаривался с Трампом вопрос защиты неба.

"Я ему говорил, что для меня это также присутствие. Если мы можем тотально закрыть небо Украины системами Patriot — для меня это очень серьезный вклад США в гарантии безопасности", – заявил Владимир Зеленский.

Отдельно украинский лидер сообщил, что в пятницу состоится встреча делегаций от Генеральных штабов союзников, которые рассматривают размещение своего военного контингента в стране. На этой встрече Киев получит от партнеров более конкретные ответы.

Читайте также на портале "Комментарии" — ранее президент США Дональд Трамп не раз подчеркивал, что он не рассматривает возможности членства Украины в НАТО. Более того, намекал, что сближение Украины с Альянсом могло стать причиной войны. Теперь же эту позицию, фактически соглашаясь с Трампом, подтвердил генсек НАТО Марк Рютте. Он заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО больше не рассматривается. Может ли быть такая позиция одной из уступок, которую Запад готов предоставить России? Если не членство в НАТО, то на чем теперь Украине выстраивать надежные гарантии безопасности после прекращения войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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