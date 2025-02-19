Гарантии безопасности от РФ: Зеленский окончательно высказался по этому поводу

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не следует учитывать мнения России по поводу гарантий безопасности для Киева. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

"Нельзя просто так говорить, что нужно что-то отдать России или идти им на встречу. Мы ведь не просим от них гарантий безопасности. Мы даже еще не обсуждали условия с Россией. Когда наступит момент переговоров, тогда уже будет речь о том, что Россия должна сделать из-за войны", — подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что Украина сейчас рассматривает только быстрые решения, в частности, по гарантиям безопасности, и этот вопрос зависит исключительно от партнеров Украины в НАТО.

"Мы заявили, что наша армия, миллионы на ее финансирование, оружие, ПВО — все это необходимо для нашей безопасности, и таких возможностей нет ни у России, ни у Европы. ПВО, которое есть только у Трампа. Мы хотим защиты и контингента от тех стран, которые готовы и способны быть на нашей территории, на наших границах, хотя бы на время".

Зеленский отметил, что Украина четко знает, сколько ПВО ей нужно и помощь в этом могут оказать только ее партнеры.

"Мы не просим компромиссов с Россией. Нам не нужен российский контингент или ПВО от России. Мы обращаемся к нашим партнерам за защитой", — подытожил он.

Журналисты Reuters сообщили, что Соединенные Штаты обратились в Европу с просьбой предоставить предложения по обеспечению безопасности Украины. В свою очередь, пресс-секретарь Госдепартамента Темми Брюс отметила, что США ожидают от европейских союзников активной роли в формировании надежных механизмов безопасности и с нетерпением ждут их идей.

Портал "Комментарии" уже писал, что сенатор от Республиканской партии и глава Комитета Сената по делам вооруженных сил Роджер Викер заявил, что российского диктатора Владимира Путина следует привлечь к ответственности за военные преступления и возможно даже казнить.