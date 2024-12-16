Ганновка потеряна: смогли ли Силы обороны вырваться из окружения

Как сообщил военкор Богдан Мирошников, россияне оккупировали Ганновку. По его информации, не все украинские военные, оборонявшие этот населенный пункт, смогли выйти из окружения.

Бои в Донецкой области

"Ганновка потеряна. Большинство нашего гарнизона смогло прорваться, но не все. Я очень надеюсь, что по факту отсутствия приказа на выход к последнему, что привело к потерям, будет проведено расследование", — отметил эксперт.

По его словам, после потери Ганновки ценность удержания части Успеновки сведена почти до нуля. По мнению эксперта, уход оттуда — дело времени.

"Также дело времени, причем ближайшего – полное сворачивание обороны на западном берегу реки Сухие Ялы от одноименного села и до Трудового", – говорит Мирошников.

По его мнению, это необходимо сделать, потому что в противном случае в Константинопольском может быть повторение трагедии Анновки и Романовки, если вовремя не принять верные решения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что более 700 украинских военных попали в окружение возле Ганновки, что к югу от Курахового, якобы из-за отказа командования разрешить отступление, заявил коллаборант Владимир Рогов. Приспешник окупантов заявлял, что там в котел попали несколько рот и подразделение спецназа ВСУ. По радиоперехватам они восемь раз просили при уходе им отказали.

Также "Комментарии" рассказывали , что к югу от Курахово, в районе Успеновки, сложилась критическая ситуация. Враг создал так называемый "мешок", в который попали украинские подразделения. Сейчас есть информация, что часть наших сил удалось объединиться с основными. Однако ситуация остается сложной. Теперь нашим подразделениям нужно прорываться через серую зону.





