logo

BTC/USD

105009.60

ETH/USD

3968.34

LTC/USD

121.83

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ганновка потеряна: смогли ли Силы обороны вырваться из окружения
commentss НОВОСТИ Все новости

Ганновка потеряна: смогли ли Силы обороны вырваться из окружения

Россияне смогли захватить Ганновку на Кураховском направлении

сегодня, 07:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Как сообщил военкор Богдан Мирошников, россияне оккупировали Ганновку. По его информации, не все украинские военные, оборонявшие этот населенный пункт, смогли выйти из окружения.

Ганновка потеряна: смогли ли Силы обороны вырваться из окружения

Бои в Донецкой области

"Ганновка потеряна. Большинство нашего гарнизона смогло прорваться, но не все. Я очень надеюсь, что по факту отсутствия приказа на выход к последнему, что привело к потерям, будет проведено расследование", — отметил эксперт.

По его словам, после потери Ганновки ценность удержания части Успеновки сведена почти до нуля. По мнению эксперта, уход оттуда — дело времени.

"Также дело времени, причем ближайшего – полное сворачивание обороны на западном берегу реки Сухие Ялы от одноименного села и до Трудового", – говорит Мирошников.

По его мнению, это необходимо сделать, потому что в противном случае в Константинопольском может быть повторение трагедии Анновки и Романовки, если вовремя не принять верные решения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что более 700 украинских военных попали в окружение возле Ганновки, что к югу от Курахового, якобы из-за отказа командования разрешить отступление, заявил коллаборант Владимир Рогов. Приспешник окупантов заявлял, что там в котел попали несколько рот и подразделение спецназа ВСУ. По радиоперехватам они восемь раз просили при уходе им отказали.

Также "Комментарии" рассказывали , что к югу от Курахово, в районе Успеновки, сложилась критическая ситуация. Враг создал так называемый "мешок", в который попали украинские подразделения. Сейчас есть информация, что часть наших сил удалось объединиться с основными. Однако ситуация остается сложной. Теперь нашим подразделениям нужно прорываться через серую зону.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/myro_shnykov/6670
Теги:

Новости

Все новости