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«Фундация Течия» помогла укомплектовать снайпера из Бучи

Снайпер из Бучи получил новую винтовку, бинокль и тепловизионный прицел от ОО "Фонд Течение"

сегодня, 11:50
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Автор:

Slava Kot

Снайпер Владимир Вакуленко вернулся на фронт после тяжелого ранения под Бахмутом, операции и восстановления. К очередным задачам военный приступит с новой винтовкой, биноклем и тепловизионным прицелом. Последний приобрела ОО "Фундация Течия" и ее директор Олег Крот.

«Фундация Течия» помогла укомплектовать снайпера из Бучи

Снайпер с Бучи Владимир Вакуленко. Фото: techiia-fund

"Владимир – житель Бучи, он с первого дня полномасштабного вторжения присоединился к рядам теробороны, а после деоккупации Киевщины продолжил гнать врага из Украины на восточном направлении. Летом мы уже собирали для него средства, тогда удалось купить снайперскую винтовку и тепловизор для нее", — вспоминает Вадим Осадчий, друг снайпера Владимира Вакуленко.


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Во время выполнения боевого задания под Бахмутом в январе 2023 года Владимир получил ранение от вражеского фугаса. Первое, что он попросил у друзей во время звонка из больницы – помочь купить оружие и снаряжение взамен утраченных.

Вскоре друзья Владимира собрали около миллиона гривен, сообщает сайт "Фундации Течия". За эти средства купили новую винтовку, авто и другие полезные вещи. А в Фундацию обратились с просьбой приобрести специальный снайперский тепловизор.

"Наша команда сработала очень быстро, и буквально через несколько дней тепловизор был у Владимира. Теперь он сможет без проблем работать в любое время суток", – рассказал Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA и директор ОО "Фундация Течия".

Кстати, пока Владимир Вакуленко восстанавливался от травмы, Президент Украины Владимир Зеленский наградил его орденом "За мужество" III степени.

«Фундация Течия» помогла укомплектовать снайпера из Бучи - фото 2
«Фундация Течия» помогла укомплектовать снайпера из Бучи - фото 3

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину ОО "Фундация Течия" приобрела для Сил обороны Украины оптику и тепловизионное оборудование на $5,28 млн. Детальный отчет о помощи от организации в течение первого года большой войны можно прочитать по ссылке.



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Источник: https://techiia-fund.org/article/fundatsiya-techiya-dopomogla-ukomplektuvati-snaypera-z-buchi
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