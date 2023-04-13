«Фундация Течия» помогла укомплектовать снайпера из Бучи

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Slava Kot
Снайпер Владимир Вакуленко вернулся на фронт после тяжелого ранения под Бахмутом, операции и восстановления. К очередным задачам военный приступит с новой винтовкой, биноклем и тепловизионным прицелом. Последний приобрела ОО "Фундация Течия" и ее директор Олег Крот.
Снайпер с Бучи Владимир Вакуленко. Фото: techiia-fund
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Во время выполнения боевого задания под Бахмутом в январе 2023 года Владимир получил ранение от вражеского фугаса. Первое, что он попросил у друзей во время звонка из больницы – помочь купить оружие и снаряжение взамен утраченных.
Вскоре друзья Владимира собрали около миллиона гривен, сообщает сайт "Фундации Течия". За эти средства купили новую винтовку, авто и другие полезные вещи. А в Фундацию обратились с просьбой приобрести специальный снайперский тепловизор.
Кстати, пока Владимир Вакуленко восстанавливался от травмы, Президент Украины Владимир Зеленский наградил его орденом "За мужество" III степени.
Напомним, с начала
полномасштабного вторжения россии в Украину ОО "Фундация Течия" приобрела для
Сил обороны Украины оптику и тепловизионное оборудование на $5,28 млн.
Детальный отчет о помощи от организации в течение первого года большой войны
можно прочитать по ссылке.
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