logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ФСБ обещала украинскому военному миллион за координаты боевых позиций ВСУ под Покровском
commentss НОВОСТИ Все новости

ФСБ обещала украинскому военному миллион за координаты боевых позиций ВСУ под Покровском

Военный сдавал координаты своей бригады оккупантам

сегодня, 11:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Служба безопасности задержала в Донецкой области еще одного агента ФСБ. Он готовил серию воздушных ударов России по местам дислокации украинских войск на одном из самых горячих направлений фронта – Покровском. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию СБУ.

ФСБ обещала украинскому военному миллион за координаты боевых позиций ВСУ под Покровском

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

По данным военной контрразведки СБУ, под прицелом врага находились опорные и командные пункты одной из бригад ВСУ, держащей оборону в районе фронтового города.

Чтобы получить координаты для огневого поражения, оккупанты дистанционно завербовали украинского военнослужащего, который служит в этой же бригаде.

В обмен на сотрудничество ФСБ "гарантировала" своему агенту 1 млн рублей. Впрочем, обещанной суммы он так и не получил, ведь тему денежного вознаграждения российская спецслужба использовала исключительно для вербовки предателя.

Сотрудники Службы безопасности заблаговременно разоблачили агента и задержали его, когда он фиксировал для агрессора геолокацию передовых позиций ВСУ.

На месте задержания у фигуранта изъят мобильный телефон, который использовал для коммуникации со своим российским куратором – оперативным сотрудником ФСБ. Его личность уже установлена.

Кроме того, в ходе расследования дополнительно установлено, что по указанию российской спецслужбы агент должен был "слить" ФСБ организационно-штатную структуру с личным составом бригады ВСУ, где проходил службу.

Оккупанты надеялись использовать эту информацию для новых вербовок и получения разведданных об обороне Покровска.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Продолжается расследование. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Контрдиверсионные мероприятия на передовой проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

ФСБ обещала украинскому военному миллион за координаты боевых позиций ВСУ под Покровском - фото 2
ФСБ обещала украинскому военному миллион за координаты боевых позиций ВСУ под Покровском - фото 3
ФСБ обещала украинскому военному миллион за координаты боевых позиций ВСУ под Покровском - фото 4




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости