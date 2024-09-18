ФСБ обещала украинскому военному миллион за координаты боевых позиций ВСУ под Покровском

Служба безопасности задержала в Донецкой области еще одного агента ФСБ. Он готовил серию воздушных ударов России по местам дислокации украинских войск на одном из самых горячих направлений фронта – Покровском. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию СБУ.

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

По данным военной контрразведки СБУ, под прицелом врага находились опорные и командные пункты одной из бригад ВСУ, держащей оборону в районе фронтового города.

Чтобы получить координаты для огневого поражения, оккупанты дистанционно завербовали украинского военнослужащего, который служит в этой же бригаде.

В обмен на сотрудничество ФСБ "гарантировала" своему агенту 1 млн рублей. Впрочем, обещанной суммы он так и не получил, ведь тему денежного вознаграждения российская спецслужба использовала исключительно для вербовки предателя.

Сотрудники Службы безопасности заблаговременно разоблачили агента и задержали его, когда он фиксировал для агрессора геолокацию передовых позиций ВСУ.

На месте задержания у фигуранта изъят мобильный телефон, который использовал для коммуникации со своим российским куратором – оперативным сотрудником ФСБ. Его личность уже установлена.

Кроме того, в ходе расследования дополнительно установлено, что по указанию российской спецслужбы агент должен был "слить" ФСБ организационно-штатную структуру с личным составом бригады ВСУ, где проходил службу.

Оккупанты надеялись использовать эту информацию для новых вербовок и получения разведданных об обороне Покровска.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Продолжается расследование. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Контрдиверсионные мероприятия на передовой проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.



