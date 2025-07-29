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ФСБ действовала под видом СБУ: пытались убить командира батальона "Волки Да Винчи"

СБУ предотвратила покушение на командира "Волков Да Винчи" Сергея Филимонова.

29 июля 2025, 11:40
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Slava Kot

Служба безопасности Украины предотвратила очередную попытку российских спецслужб атаковать украинских военных в тылу. На этот раз мишенью стал командир 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов. По данным следствия, покушение на убийство организовывала Федеральная служба безопасности России, которая делала это посредством манипуляций, дезинформации и агентурной операции "под чужим флагом".

ФСБ действовала под видом СБУ: пытались убить командира батальона "Волки Да Винчи"

Сергей Филимонов. Фото из открытых источников

Спецоперация ФСБ использовала новую тактику и выдавала своих агентов сотрудниками СБУ. Это позволило им ввести в заблуждение участника АТО из Каменского, который был убежден, что он выполняет "секретную задачу" во благо Украины.

Мужчина получил звонок от женщины, представившейся работницей СБУ. Она обвинила его в "сотрудничестве с врагом" якобы за то, что он раньше покупал медицинские препараты в магазине, который, по ее словам, финансирует армию РФ. Ему прислали фальшивую повестку на допрос в СБУ и начали давить психологически.

На фоне давления и дезориентации мужчине предложили "очистить свое имя" через сотрудничество со спецслужбами, дав ему анкету "приема в ряды СБУ" и задачу прибыть в Киев.

"Кураторы от ФСБ манипулировали патриотическими убеждениями украинца, искренне считавшего, что помогает украинской спецслужбе бороться с врагом. В переписке со своим связным мужчина выражал готовность уничтожать оккупантов – даже ценой собственной жизни", — сообщили в СБУ.

Ему поставили задачу арендовать квартиру в жилом комплексе, где якобы жил "изменник", "корректирующий удары по Киеву". Этим "изменником" был командир 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов. После очередного ракетного удара по столице куратор якобы "доказал" исполнителю, что именно Филимонов ответственен за обстрелы.

В течение нескольких дней завербованный присылал куратору фото со двора, детали перемещения, описание автомобиля Филимонова. Впоследствии ему передали координаты тайника на окраине Киева, где был спрятан автомат Калашникова и новая задача – ликвидировать Филимонова.

Когда мужчина вышел с оружием, готовый к совершению преступления, его задержали оперативники. При нем обнаружили автомат, боеприпасы и мобильный телефон с полной историей переписки с агентом ФСБ. В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное хранение оружия и боеприпасов.

СБУ отмечает, что ни один работник службы не завербовывает людей по телефону или соцсети, не предлагает участвовать в незаконных операциях и не требует подписывать "анкеты" онлайн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший актер стал агентом РФ и собирал информацию для российских ударов по Харькову.

Также "Комментарии" писали, что СБУ задержала агента белорусского КГБ на Волыни.



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Источник: https://t.me/SBUkr/15443?single
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