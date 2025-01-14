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Фронт сыпется, воевать некому: россияне могут дойти до Киева или Львова

Мобилизация авиации в пехоту свидетельствует о том, что фронт сыпется, говорит Касьянов

сегодня, 15:12
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Ткачик Олеся

Авиационный технический персонал активно переводится в пехоту. При этом, как отметил военный Юрий Касьянов, поваров, связистов, дроноводов, ребовцев уже отправляли на передовую, ПВОшников отправляли, теперь нацелились на авиацию.

Фронт сыпется, воевать некому: россияне могут дойти до Киева или Львова

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Кто там у нас еще остался? Где резервы? Морпехи воюют, пограничники воюют, нацики воюют, СБУшники воюют, даже менты воюют, но есть еще ракетчики из хаймарсов, зенитчики из петриотов, и есть еще Управление государственной охраны (УГО), которое охраняет президента. Впрочем, и они наверняка тоже воюют – помню, еще весной 2014-го Гелетей привозил УГО под Славянск пострелять", – говорит Касьянов.

Правда, по его словам, есть еще судьи-уклонисты и прокуроры-инвалиды, есть мажоры, олигархи, политики и их дети, но здесь много не наберешь — возможно, несколько тысяч.

"Ах, да, осталась еще полиция – ну, здесь мы тысяч пятьдесят точно насобираем, если роста преступности не боимся. Есть, говорят, военные пенсионеры и пенсионеры МВД – не знаю, в каком количестве. В общем, больше никого нет. ТЦК уже выгребло, наверное, весь средний возраст. Мобилизовали стариков и калек. Осталась неприкосновенная молодежь, "они же дети", основа армии во всех странах, на всех войнах. Здесь легко можно собрать полмиллиона, остановить российское наступление", — говорит Касьянов.

Именно поэтому, считает он, придется делать выбор.

"Мобилизация авиации в пехоту – свидетельство того, что ситуация катастрофическая, фронт сыпется, воевать некому. И теперь либо непопулярные (в узких кругах) решения, либо россияне снова придут в Киев, и, может быть, даже оккупируют Львов", — отметил Касьянов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что авиационных механиков отправляют в пехоту.




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Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid0DQ6aq8hKsAJhMdtm8PhhuqXypt3JZVYCUnkxGH8q2hqKreQGBWdTy1ZgEgutMkvil
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