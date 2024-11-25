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Фронт сыпется, обороны нет: угрожающий прогноз о Днепропетровщине

По словам Станислава Бунятова, до границы Днепропетровской области осталось 7 км, а укреплений нет

сегодня, 19:21
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Кречмаровская Наталия

Ситуация на фронте местами угрожающая. По разным направлениям военные сообщают о критических моментах. Мэр Геническа, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов сообщил, что оккупантам осталось пройти 7 км до административной границы Днепропетровской области, информирует портал "Комментарии".

Фронт сыпется, обороны нет: угрожающий прогноз о Днепропетровщине

Иллюстративное фото

Он указал на первоочередные решения и не обеспеченные потребности. “Более года затишья, однако направление Великой Новоселовки не подготовили к обороне. Кроме того, из-за этой ошибки нормальные линии обороны на Запорожском направлении могут обойти так же, как и на Очеретино. Видя как сыпется передок, не миновать передний край и не строить качественные укрепления – чистой воды кретинизм”, — убежден военный.

Он предположил, что если укрепления где-то и строят, то выполняют эти работы гражданские подрядчики. Они роют неустроенные траншеи по заказанному километражу, там где легче, а не там, где нужно военным.

"Конечно, зачем эти линии в лесополосах за Покровском, Большой Новоселкой и других ключевых городах, если там копать трудно, можно же валить посреди поля, в 100 километрах от фронта, там деньги быстрее и безопаснее "освоятся", — раскритиковал подход к обустройству укреплений военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что решение нового избранного президента США Дональда Трампа о скором окончании войны может изменить позицию Европы. У Трампа может появиться реальный рычаг, который "дожмет" Путина. Что для этого нужно сделать и кто даст Трампу уверенность в финансировании Украины читайте по ссылке.




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Источник: https://t.me/stanislav_osman/7649
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