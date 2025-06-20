Российские офицеры не хотят воевать на фронте – массово избегают передовой, прячась в тыловых частях.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Главном управлении разведки рассказали, что более 45% офицеров вооруженных сил РФ, состоящих в составе резервных подразделений южного военного округа ВСУ РФ, не имеют никаких законных оснований для прохождения службы в тылу.

"В документах, подписанных начальником штаба южного военного округа генерал-лейтенантом Михаилом Зуском, выявлены факты безосновательного перевода более 900 офицеров в тыловые части. Из них по меньшей мере 200 назначили несмотря на уже заполненную штатную численность подразделений", — говорится в сообщении.

Как рассказали в ГУР, фиксируются случаи самовольного ухода со службы этими "резервистами".

"Массовый побег из передовой, оформленный как формальный перевод в тыл, свидетельствует о деморализации и кризисе в российском командном составе. Осознавая масштабы потерь и неизбежность собственной гибели, офицеры государства-агрессора пытаются любой ценой избежать участия в боевых действиях", — подытожили в ГУР.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда пытается навязать украинцам мнение, что Украина отказывается забирать тела погибших военных. Украинские власти ответили, что среди тел, которые передает российская сторона, есть тела погибших военных РФ.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко предоставил доказательства этому, показав, кого передает Россия. Он привел доказательства, что российская сторона передает свои погибшие военные — среди возвращенных тел нашли соответствующий жетон и документы.



