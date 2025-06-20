Фронт сыпется, но есть нюанс: у оккупантов обостряется кризис

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Кречмаровская Наталия
Российские офицеры не хотят воевать на фронте – массово избегают передовой, прячась в тыловых частях.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
В Главном управлении разведки рассказали, что более 45% офицеров вооруженных сил РФ, состоящих в составе резервных подразделений южного военного округа ВСУ РФ, не имеют никаких законных оснований для прохождения службы в тылу.
Как рассказали в ГУР, фиксируются случаи самовольного ухода со службы этими "резервистами".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда пытается навязать украинцам мнение, что Украина отказывается забирать тела погибших военных. Украинские власти ответили, что среди тел, которые передает российская сторона, есть тела погибших военных РФ.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко предоставил доказательства этому, показав, кого передает Россия. Он привел доказательства, что российская сторона передает свои погибшие военные — среди возвращенных тел нашли соответствующий жетон и документы.
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