Оборонная ситуация в Донецкой области стремительно ухудшается — в частности, на линии Покровск – Константиновка, где, по оценкам военных, состояние фронта приближается к критическому. Покровск и Мирноград находятся почти в окружении, а Константиновка — в полуокружении. Российские войска продолжают продвижение в направлении Краматорска и Дружковки.

Ужасная ситуация на фронте

По словам офицеров, угроза формировалась не один день: проблемы скапливались еще с прошлого года. Среди ключевых причин называют отсутствие целостной линии обороны, массовое раздробление подразделений по разным участкам фронта, истощение резервов и кадровые решения, которые не позволили своевременно стабилизировать ситуацию. Также отмечаются просчеты планирования, неправильное распределение мобилизационного ресурса и отсутствие четкого стратегического видения со стороны отдельных представителей командования.

Замена руководителей на отдельных направлениях, по прогнозам военных, не сможет быстро исправить ситуацию, ведь новые командиры фактически унаследовали уже критические условия. Офицеры на местах отмечают, что сейчас нет устойчивой линии боевого столкновения, а враг постепенно находит и использует слабые места в обороне для дальнейшего продвижения.

В таких обстоятельствах промедление с решениями может привести к еще более стремительному ухудшению позиций украинских сил на этом отрезке фронта.



