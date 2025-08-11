logo

Война с Россией Фронт сыпется: куда рвется враг
commentss НОВОСТИ Все новости

Фронт сыпется: куда рвется враг

Покровск и Мирноград оказались почти в окружении, Константиновка — в полуокружении, а враг продолжает наступление в сторону Краматорска и Дружковки.

11 августа 2025, 23:55
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Оборонная ситуация в Донецкой области стремительно ухудшается — в частности, на линии Покровск – Константиновка, где, по оценкам военных, состояние фронта приближается к критическому. Покровск и Мирноград находятся почти в окружении, а Константиновка — в полуокружении. Российские войска продолжают продвижение в направлении Краматорска и Дружковки.

Фронт сыпется: куда рвется враг

Ужасная ситуация на фронте

По словам офицеров, угроза формировалась не один день: проблемы скапливались еще с прошлого года. Среди ключевых причин называют отсутствие целостной линии обороны, массовое раздробление подразделений по разным участкам фронта, истощение резервов и кадровые решения, которые не позволили своевременно стабилизировать ситуацию. Также отмечаются просчеты планирования, неправильное распределение мобилизационного ресурса и отсутствие четкого стратегического видения со стороны отдельных представителей командования.

Замена руководителей на отдельных направлениях, по прогнозам военных, не сможет быстро исправить ситуацию, ведь новые командиры фактически унаследовали уже критические условия. Офицеры на местах отмечают, что сейчас нет устойчивой линии боевого столкновения, а враг постепенно находит и использует слабые места в обороне для дальнейшего продвижения.

В таких обстоятельствах промедление с решениями может привести к еще более стремительному ухудшению позиций украинских сил на этом отрезке фронта.

Источник: https://x.com/BohdanKrotevych/status/1954987845698965587
