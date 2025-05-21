Фронт скоро посыплется и Украина капитулирует: о чем идет речь

Проблема отсутствия результатов переговоров: Путин уверен, что может дожать Украину. Захватив ее вместе с Киевом, считает военный Егор Фирсов.

Война в Украине

"Он просто в это верит, что это рано или поздно произойдет наша полная капитуляция", — заявил военный.

По его словам, основной фактор, подпитывающий веру Путирна – это непостоянство наших союзников, в частности США.

"Путин верит: вот-вот и Штаты могут приостановить помощь. Европу он считает слабой и нерешительной. К тому же у него есть Венгрия, которая может заблокировать любые решения ЕС и НАТО. И без Орбана… Во Франции скоро выборы, в Германии шаткая коалиция, Британия сама помощь не вытянет. После президентских выборов даже с Польшей могут возникнуть проблемы", — говорит Фирсов.

По его словам, европейские лидеры могут собираться в Киеве, демонстрируя единство. Но, Путин знает, что уже в следующем году это могут быть другие лидеры. А вместе с ними изменится и политическая позиция их стран, добавил военный.

При этом он убежден, что подпитывают веру Путина и наши потери территории. Каждый раз после докладов о том, что русская армия взяла Торецк или Часов Яр, он надеется, что вот-вот и упадут еще Покровск и Мирноград, фронт рухнет, и можно будет продвинуться километров на 50-100. Год назад они так прошли из Авдеевки в Покровск.

Кроме того, добавляет Фирсов, Путин надеется, что наша мобилизация провалится окончательно; что фактов СЗЧ и дезертирства будет все больше; на психологическую усталость наших людей; на то, что в окопах никого не останется.

"Собственно все его надежды не безосновательны. И во многих моментах мы не дорабатываем и сами подпитываем его веру. И потому война будет продолжаться. В этом году точно", – говорит военный.

Он считает, что сейчас нужно настраивать страну на долгую асимметричную борьбу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп передал европейцам странное послание от Путина.



