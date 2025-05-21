Фронт скоро посыплется и Украина капитулирует: о чем идет речь

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Ткачик Олеся
Проблема отсутствия результатов переговоров: Путин уверен, что может дожать Украину. Захватив ее вместе с Киевом, считает военный Егор Фирсов.
Война в Украине
По его словам, основной фактор, подпитывающий веру Путирна – это непостоянство наших союзников, в частности США.
По его словам, европейские лидеры могут собираться в Киеве, демонстрируя единство. Но, Путин знает, что уже в следующем году это могут быть другие лидеры. А вместе с ними изменится и политическая позиция их стран, добавил военный.
При этом он убежден, что подпитывают веру Путина и наши потери территории. Каждый раз после докладов о том, что русская армия взяла Торецк или Часов Яр, он надеется, что вот-вот и упадут еще Покровск и Мирноград, фронт рухнет, и можно будет продвинуться километров на 50-100. Год назад они так прошли из Авдеевки в Покровск.
Кроме того, добавляет Фирсов, Путин надеется, что наша мобилизация провалится окончательно; что фактов СЗЧ и дезертирства будет все больше; на психологическую усталость наших людей; на то, что в окопах никого не останется.
Он считает, что сейчас нужно настраивать страну на долгую асимметричную борьбу.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп передал европейцам странное послание от Путина.
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