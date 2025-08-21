Фронт рискует сыпаться все быстрее: какую проблему нужно решать немедленно

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В августе 2024 года стартовало российское подразделение "Рубикон". За это время им удалось уничтожить тысячи единиц техники, БПЛА, и убить и покалечить украинцев. Об этом сообщила руководитель Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones Мария Берлинская.
Война в Украине. Иллюстративное фото
По словам Берлинской, в "Рубиконе" блестящее управление — они системно работают, наладили эффективный отбор личного состава, подготовку. Также, как отметила она, снабжены всеми необходимыми средствами — их "заливают деньгами". К тому же, они активно масштабируются.
По ее словам, необходимо срочно сделать три вещи:
1. Создать АнтиРубикон – специализированно охотиться за их экипажами. Это вопрос номер один. Без этого, по словам Берлинской, фронт начнет сыпаться быстрее.
2. Взять лучшие практики работы Рубикона. Они не стесняются принимать и масштабировать украинские прорывные решения. Так, по ее словам, было с FPV, с НРК, с FPV ПВО, с дронами на оптоволокне, с бомберами, даже со сбросами из Мавиков.
3. Назначить в каждой бригаде несколько человек, ответственных за сбор и масштабирование рабочих технологических решений.
