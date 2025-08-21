logo

Главная Новости Общество Война с Россией Фронт рискует сыпаться все быстрее: какую проблему нужно решать немедленно
commentss НОВОСТИ Все новости

Фронт рискует сыпаться все быстрее: какую проблему нужно решать немедленно

Как действует российский "Рубикон" и почему нужно немедленно искать решение проблемы: Берлинская

21 августа 2025, 20:14
Автор:
Кречмаровская Наталия

В августе 2024 года стартовало российское подразделение "Рубикон". За это время им удалось уничтожить тысячи единиц техники, БПЛА, и убить и покалечить украинцев. Об этом сообщила руководитель Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones Мария Берлинская.

Фронт рискует сыпаться все быстрее: какую проблему нужно решать немедленно

Война в Украине. Иллюстративное фото

"Из-за них мы становимся все более слепыми, последовательно уничтожаются разведывательные БПЛА самолеты, бомберы. В главное – наши экипажи. Можно иметь хоть миллиард дронов, но на данном этапе войны дроны не автономны. Без операторов дроны не имеют смысла. А операторов нам все больше выбивают", – пояснила она.

По словам Берлинской, в "Рубиконе" блестящее управление — они системно работают, наладили эффективный отбор личного состава, подготовку. Также, как отметила она, снабжены всеми необходимыми средствами — их "заливают деньгами". К тому же, они активно масштабируются.

"Из подразделения в несколько сотен человек их наращивают тысячи, чтобы перекрыть весь фронт. По моим прогнозам уже на осень мы увидим как минимум 5000-6000 тысяч специалистов в слаженных, обеспеченных экипажах. Все, кто знает как работает Рубикон сходятся на одном — это очень эффективно. Это система. А у нас на большинстве участков до сих пор махновщина”, — отметила Берлинская.

По ее словам, необходимо срочно сделать три вещи:

1. Создать АнтиРубикон – специализированно охотиться за их экипажами. Это вопрос номер один. Без этого, по словам Берлинской, фронт начнет сыпаться быстрее.

2. Взять лучшие практики работы Рубикона. Они не стесняются принимать и масштабировать украинские прорывные решения. Так, по ее словам, было с FPV, с НРК, с FPV ПВО, с дронами на оптоволокне, с бомберами, даже со сбросами из Мавиков.

3. Назначить в каждой бригаде несколько человек, ответственных за сбор и масштабирование рабочих технологических решений.

"Эти три шага приоритетны. По желанию их можно внедрить буквально за месяц. За оскорбления, амбиции, конкуренцию, жадность, зависть, не умение говорить, нежелание делиться, анализировать — то есть за все что дает потерю времени, как всегда, платим тем, что не восстановится, тем, что заканчивается — своими людьми", — убеждена Берлинская. 

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные назвали единственную гарантию безопасности, которая сдержит россиян.



Источник: https://t.me/MariaBerlinska/3930
