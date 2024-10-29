Фронт не обрушился, но ситуация крайне угрожающая: где сейчас идут адские бои

По данным Генерального штаба ВСУ, 28 октября треть из более 150 боевых столкновений произошла на Кураховском направлении, которое сейчас является самой горячей точкой украинского фронта. Российские войска не прекращают наступать, имея численное и техническое преимущество и достигают определенных успехов.

Курахово

Военный эксперт Владислав Селезнев в интервью 24 Каналу пояснил, что ситуация на фронте сейчас в значительной степени определяется наличием ресурсов, как со стороны оккупантов, так и украинских сил обороны. Основные причины успехов противника у Курахового эксперт видит в нехватке ресурсов и усталости украинских военных. Россияне имеют преимущество в технике, численности войск и огневой мощи, что иногда приводит к продвижениям на территории.

"Сказать, что фронт обрушился, пока нельзя, но ситуация очень угрожающая. Если Силы обороны не удержат позиции у Селидового, то возникнет еще один плацдарм на Покровск. Если же не удержат позиции у водохранилища, то враг сможет давить на наших защитников в самому Кураховому", – подчеркнул Селезнев.

Он также добавил, что несмотря на ожидания, российские силы не истощились и активизировали бои на семи направлениях, что свидетельствует о возможности дальнейшего расширения наступления. По мнению Селезнева, силам обороны необходимо значительно усиливать собственный ресурс как за счет украинского производства, так и поддержки западных партнеров.

Кроме того, эксперт обратил внимание на активность врага на Купянском направлении, поскольку этот город имеет стратегическое значение для российских войск как логистический центр снабжения. Аналогичную роль в обеспечении боевых действий на Херсонщине и Запорожье играет Волноваха в Донецкой области.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Силы обороны постоянно отступают на фронте.



