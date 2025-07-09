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Французский "молот" уничтожил базу оккупантов: армия Путина не имела никаких шансов (ВИДЕО)

Украинские военные нанесли удар по российской базе с помощью высокоточной французской ракеты AASM Hammer.

9 июля 2025, 11:11
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Slava Kot

Французский "молот" уничтожил базу оккупантов: армия Путина не имела никаких шансов (ВИДЕО)

Удар по российской базе французской ракетой AASM Hammer

В социальных сетях распространилось новое видео, на котором зафиксирован мощный авиаудар украинских сил по российской военной базе. Для атаки была использована высокоточная французская ракета AASM Hammer (Молот). Здание, где находились оккупанты, буквально разлетелось на куски после прямого попадания.

На видео зафиксирована мощность французского оружия AASM Hammer, которое было использовано для атаки по базе оккупантов. Вероятно ракета была запущена из истребителей типа МиГ-29 или F-16, недавно появившихся в Украине.

Удар оказался чрезвычайно точным и разрушительным, ведь значительная часть здания обрушилась, пыль и обломки поднялись в небо, а вероятность выживания находившихся внутри российских военных — минимальна.

Это не первый пример эффективного использования ВСУ французского оружия. Ранее ракеты AASM Hammer уже применялись для уничтожения еще одной российской базы и моста в Херсонской области, что существенно усложнило логистику оккупантов.

Armement Air-Sol Modulaire или AASM Hammer – это современная модульная система управляемого вооружения класса "воздух-поверхность", разработанная французской компанией Safran Electronics & Defense. Она позволяет превращать обычные неуправляемые авиационные бомбы в высокоточное оружие с дальностью более 70 км. Модульность системы предусматривает гибкую настройку боевых частей от 125 до 1000 кг и типов наведения, в частности от GPS до инфракрасного и лазерного. Благодаря этому ракета может работать в условиях плохой видимости и противодействия противника.

После начала масштабного вторжения России в Украину Франция передала Украине ракеты AASM Hammer. С марта 2024 ракеты французские "молотки" активно используются Воздушными силами ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что МиГ-29 продолжает уничтожать оккупантов. Видео удара по россиянам в Херсонской области.



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