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Французские и европейские войска могут появиться на Украине: в Париже назвали условие

Ломбард выразил надежду на поддержку США для укрепления мирного процесса после достижения соглашения о прекращении огня между Украиной и РФ.

сегодня, 10:55
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Клименко Елена

Франция, Великобритания, Германия и другие европейские государства готовы направить свои войска для обеспечения мирного процесса между Россией и Украиной. Об этом сообщил министр финансов Франции Эрик Ломбард, передает Bloomberg.

Французские и европейские войска могут появиться на Украине: в Париже назвали условие

Фото: из открытых источников

Ломбард выразил надежду на поддержку со стороны США для укрепления мирного процесса после того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Украиной и Россией.

"Чтобы режим прекращения огня имел шанс на долгосрочность, нам необходима поддержка Соединенных Штатов. Я верю, что американцы согласятся с этим", — отметил министр.

Ранее на этой неделе Ломбард и президент Франции Эммануэль Макрон посетили Вашингтон для обсуждения ситуации в Украине, а также торговых вопросов со своими американскими коллегами, в том числе с президентом Дональдом Трампом и министром финансов Скоттом Бессентом.

"Мы обсудили различные вопросы, в частности, торговлю, тарифы и нетарифные барьеры", — отметил Ломбард. "Мы договорились продолжить переговоры, что является важным шагом вперед".

Он также добавил, что во время встречи с Бессентом они обменялись номерами мобильных телефонов и планируют снова встретиться в апреле на весеннем собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

Ломбард принимает участие во встрече финансовых лидеров "Группы двадцати". США и Аргентина решили пропустить это мероприятие из-за публичных споров между президентом Трампом и южноафриканским лидером Сирилом Рамафосой относительно земельной реформы, политики равенства и ситуации в секторе Газа.

Как уже писал портал "Комментарии", США ведут переговоры с Россией, однако оккупационные войска не останавливаются и приближаются к Днепропетровской области – одному из крупнейших промышленных регионов Украины.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-26/france-expects-us-to-provide-backup-after-ukraine-ceasefire
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