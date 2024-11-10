Франция передаст Украине новую партию дальнобойных ракет

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню отметил, что партнеры должны поддерживать помощь Украине на стабильном уровне. Об этом он сообщил в интервью Le Journal du Dimanche.

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Поэтому Франция отправит Украине партию крылатых ракет Scalp и переносные зенитно-ракетные комплексы Mistral для систем ПВО.

"Мы будем снова поставлять ракеты Mistral, в частности, для защиты зон боевых действий. А чтобы Украина могла наносить удары по линии фронта, в последние несколько дней я подписал новую передачу около десяти ракет Scalp, как и обещал президент Французской Республики Владимиру Зеленскому", — подытожил Лекорню.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Туск: Вскоре от США могут поступить декларации о дате прекращения огня в Украине

Отвечая на вопрос о частично обнародованном СМИ плане новоизбранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины, премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что такой план, вероятно, лишь на стадии подготовки, сообщает "Польское радио".

Он прогнозирует, что вне зависимости от результата президентских выборов в Соединенных Штатах, Польша и Европа будут нести гораздо большую ответственность за собственную безопасность в ближайшие месяцы. Дональд Туск подчеркнул, что такой план, вероятно, только на стадии подготовки. По его мнению, в ближайшее время можно ожидать декларации, в частности, о дате прекращения огня, на какой границе он будет действовать, и гарантиях безопасности для Украины.

"Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньшее вмешательство США в украинские дела", — добавил он. Дональд Туск подчеркнул, что "решения по войне в Украине не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши".